Манолова обяви с какво ще се захване след проверките на веригите

Търговските вериги се опитват да пазят репутацията си, но тя се влияе негативно от цените на рафтовете. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в коментар за последните развития след проверките на веригите. Тя обяви и следващите си задачи.

"Разликите в надценките на един и същ продукт от една и съща продуктова категория не трябва да бъде по-висока от 10%. Това е Записано в закона за защита на конкуренцията. В проверките, които направихме, установихме, че търговци системно нарушават закона, като слагат различни надценки на сходни продукти. А това е и дискриминация по отношение на самите производители", заяви Манолова.

Според нея за пръв път държавата дава ясен знак, че иска да защити българските потребители и производители.

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Председателят на КЗП коментира и затворените през тази седмица кухни. Тя посочи, че до вчера има данни за затворени кухни на два магазина, една кухня майка и три топли витрини.

Източник: БГНЕС

Манолова е на мнение, че търговските вериги се опитват да пазят репутацията си, но тя се влияе негативно от цените на рафтовете. „Те се правят, че не знаят какви са им цените, а самите те ги слагат”, допълни още тя. Председателят на КЗП беше категорична, че цените не са справедливи.

По думите на председателя на КЗП трябва да има законодателство, което да защити българските производители, защото веригите реално печелят от българските потребители, предаде Нова тв.

Тя заяви, че тази година голяма част от българската продукция е останала неприбрана или унищожена, тъй като най-големите търговци на плодове и зеленчуци са веригите, а те са поставили условия на търговците, „с които да ги съсипят”.

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Мая Манолова се закани, че следваща задача, с която ще се ангажира, са цените на лекарствата.

Тя също така отбеляза, че са наложени санкции на туристически оператори и на частни училища за еднодневните екскурзии.