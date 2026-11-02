Легендите THE CHICAGO EXPERIENCE за първи път с концерти в България

За първи път в България родните фенове на супергрупата Chicago-TCE ще имат изключителната възможност да чуят вечните хитове "If You Leave Me Now", "Hard to Say I’m Sorry", "25 or 6 to 4" и "Saturday in the Park", в изпълнение на оригинални членове на бандата. На сцената във Варна, София и Пловдив ще се появи основателят на Chicago - Danny Seraphine, както и емблематичните вокалисти Jeff Coffey и Kenny Cetera, заедно с други музиканти, които са част от автентичната история на групата.

Очаква ви грандиозно музикално шоу, изпълнено с енергия, виртуозност и неподражаемия звук, който превърна Chicago в една от най-успешните групи в световната музика, с продадени над 100 милиона записа. Това ще бъдат концерти, които обещават да ви оставят без дъх – среща с легенди, които продължават да пишат история.

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В България супергрупата Chicago-TCE ще се срещне със своите почитатели на 22 ноември във Варна, като част от събитието Varna Winter Fest, на 23 ноември в Пловдив, а в София в Зала 3 на НДК концертът ще се проведе не на 23 ноември, както беше обявено, а на 7 декември.

Билети за концертите ще откриете онлайн в системата на Eventim.bg и Bilet.bg.

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