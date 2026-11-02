Независимо от остротата на кампанията: ДБ са готови да работят с ПБ и ПП за ВСС

"Президентската кампания беше обострена, на моменти някои от внушенията и лъжите бяха в повече, включително и във вашите студиа, но както ние, така и "Прогресивна България" (ПБ), така и "Продължаваме промяната" (ПП) сме поели ангажимент към своите избиратели да работим за един добър състав на ВСС. Независимо от острите политически битки по някой въпроси - ние ще изпълним този ангажимент". Това каза в сутрешния блок на БНТ Надежда Йорданова от "Демократична България" (ДБ), която е и бивш правосъден министър.

По думите ѝ, разговори за конкретно мнозинство към момената няма, тъй като трите формации се застъпват принципната позиция, че подкрепа ще се търси след като минат изслушванията за кандидати за ВСС. Actualno.com обаче научи от свои източници в "Прогресивна България", че за 7-8 кандидати има консенсус вътре в самата ПБ, но и че има трудности в диалога с ПП, по-точно с Асен Василев, както и опасения, че ще има влияние на Делян Пеевски по тази линия.

Йорданова е категорична, че по време на кампанията не са правени усилия да бъде възпрепятстван ВСС.

Надежда Йорданова коментира и бъдещия избор на нов главен прокурор, като заяви, че тя няма да участва в политически сделки за главен прокурор. Ето защо един от важните въпроси по време на изслушванията за ВСС ще бъдат какъв главен прокурор ще подкрепят магистратите и какви структурни промени са нужни в прокуратурата.

Президентските избори: Не е имало никаква сглобка

Надежда Йорданова коментира и президентския вот, като отчете, че на последната права двамата кандидати са повишили своята подкрепа и Йотова е мобилизирала повече подкрепа. Йорданова отчете, че Йотова е получила подкрепа от "Възраждане" и "Величие" и немалка част от избирателите на Иван Христанов.

"При нас явно има какво да се работи за мобилизация и най-вече за разговора в трудните времена, в които живеем, как да мобилизираме онази част от обществото, която вярва в собствените си сили", каза Йорданова. Тя обаче е категорична, че крайният резултат на вота сочи, че не е имало никаква сглобка.

"Нашият урок от кампанията, това, което чухме от хората, ние бяхме на терен, залите за срещи бяха пълни. Получихме много ясни политически задачи, които трябва да намерим начин да реализираме в българския парламент или поне нашият глас да бъде чут", добави Йорданова. ОЩЕ: Сглобка, кална кампания, виновни са социолозите: Депутат на Радев каза кой получи вота на недоверие

Има ли място за още един лидер в демократичната общност?

В контекста на посланията на Андрей Гюров от снощи, Надежда Йорданова коментира и дали има място за още един лидер в демократичната общност.

"В демократичната общност всеки човек с качества, потенциал, може да бъде лидер. Ние сме показали колко сме разнообразни, колко сме гласовити и колко спорим помежду си и даже понякога изпускаме голямото", отговори Йорданова.

Тя бе попитана и защо сен Василев не е застанал до всички, като посочи, че това е въпрос към самия него. ОЩЕ: Разделяй и владей: Радан Кънев каза, че Йотова и Радев са насадили страх