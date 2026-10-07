Има всички основания за активиране на чл. 4 по договора с НАТО: Нейнски обяви заплахата за националната ни сигурност

Има основания правителството да поиска активиране на член 4 по договора с НАТО след ударените кораби в Черно море. Войната в Украйна вече не е чужда война, а тази война вече е в икономическата сигурност на региона ни и представлява заплаха за българската национална сигурност. Затова предупреди пред bTV бившият служебен министър на външните работи Надежда Нейнски. Още: В момента Черно море е като Ормуз: Обявено е за зона с висок риск, съобщи капитан

Важното е да уточним, че Член 4 предвижда, че всяка страна членка може формално да повдигне въпрос пред Северноатлантическия съвет - основния орган за вземане на решения в НАТО, за да се обсъдят следващи стъпки със съюзниците.

Ще коленичим ли пред заплахите?

Още: Дроновете, ударили кораби в Черно море, са руски: Държавата не знае, но експертите са категорични

Според нея, ако Черно море се превърне в място за атаки, то това ще се усети по джоба на хората.

Нейнски запита още защо чак сега президентът Илияна Йотова свиква Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС). "Докато чакаме кой е отговорен за тези атаки, от това, което се чува и от президента, и от премиера е, че се чакат останките затова чий е бил дронът", добави тя.

Надежда Нейснки заяви още, че обществото да чуе от държавата какво ще предприеме правителството, за да не се случват повече такива атака, а не "просто на кого е дронът".

Според нея страхът "не може да ни кара да коленичим през заплахите", а България трябва да използва съюзите, в които членува.

Надежда Нейнски призова премиера Румен Радев да влезе в Народното събрание с доклад, да изложи позициите на държавата, както и да намери консенсус по изработването на национална позиция на България по отношение на ударените кораби в Черно море.

Бившият външен министър разкритикува правителството на "Прогресивна България" и в частност министър-председателят Румен Радев затова, че се опитва да се хареса на Русия, а не се опитва да защити националната сигурност на страната.

И апелира Радев "да се грижи за българската национална сигурност, защото има кой да се грижи за руската национална сигурност".

Членовете на НАТО

Член 4 не бива да се бърка с Член 5 - основният стълб на алианса, който постановява, че въоръжено нападение срещу един съюзник се счита за нападение срещу всички и води до оказване на помощ. Според НАТО консултацията по Член 4 може „потенциално да доведе до съвместно решение или действие от името на Алианса“. Всички решения се вземат с консенсус.

Полша поиска консултацията, която се състоя в сряда сутрин в Брюксел, по време на редовно заседание на Северноатлантическия съвет.

Стъпките при свикване на консултации по член 4 на НАТО са следните:

Държава членка, която счита, че територията ѝ, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са заплашени, предприема първата инициатива и уведомява останалите членки за това.

Активира се член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда, че страните ще се консултират съвместно при възникване на такава заплаха.

Провежда се спешна среща или заседание на Северноатлантическия съвет - най-висшия политически орган на НАТО, за обсъждане на ситуацията.

По време на тези консултации страните членки обменят информация, анализират заплахата и обмислят съвместна позиция или действия. Това може да доведе до политически решения или други последващи мерки, но не задължава автоматично военни действия.

Ако ситуацията е по-сериозна и изисква колективна отбрана, може да се премине към член 5 от договора, който предвижда военна реакция.

Активирането на член 4 служи главно за политически консултации и координация между съюзниците при възникване на заплаха за някоя държава членка, давайки възможност за изработване на обща стратегия и подкрепа.

Решенията, които могат да произтекат от консултациите по член 4 на НАТО, са основно политически и стратегически и включват:

Обмен на информация и анализ на заплахата, която е предизвикала активирането на член 4.

Изработване на обща позиция и координация между страните членки за съвместна реакция.

Възможност за вземане на дипломатически, военни или възпиращи мерки, но без автоматично задължение за военна намеса.

Установяване на по-ясна картинка на ситуацията и подготовка за евентуални по-нататъшни действия, включително потенциално активиране на член 5 при въоръжено нападение.

Усилване на политическата подкрепа и солидарност към държавата членка, която се чувства застрашена.

Накратко, член 4 служи като механизъм за задействане на политически консултации, които могат да доведат до съвместни решения и действия, но те не предполагат автоматично военна реакция. Активирането му показва сериозна загриженост и възможност за обща координация и подкрепа в рамките на НАТО. Ако се стигне до нападение, тогава фокусът се измества към член 5, който предвижда колективна отбрана.

Още: След ударите с дронове в Черно море: Разкриха какво е състоянието на екипажа на един от корабите