"Имаме един Нероден Петко": ИТН за евентуална партия на Радев

19 януари 2026, 14:59 часа 434 прочитания 0 коментара
Към настощия момент имаме един Нероден Петко. Така депутатът от ИТН Александър Рашев коментира пред медиите в парламента темата за евентуален политически проект на президента в контекста на обръщението му довечера. Според него трябва да се види какво ще каже президентът и не трябва да забравяме, че президентската институция трябва да е независима.

Рашев бе попитан дали ще си партнират с президентската партия или не, като той отговори: "Не ни е ясно каква е позицията на президета, дали той ще оглави лява или дясна, центристка партия, какви ще са неговите приоритети в законодателната власт. Всичко зависи каква ще е неговата позиция, нека да видим неговата програма. Нека да видим неговата позиция по отношение на външната политика на страната". ОЩЕ: Радев с извънредно обръщение в 19 ч. днес. Обявява, че ще участва на изборите?

Обръщението на Радев

Припомняме, че по-рано от президентската институция обявиха, че Радев ще излезе с извънредно обръщение в 19 ч. днес. От "Дондуков" 2 не уточниха темата на обръщението

От дни обаче се спекулира с информацията, че президентът ще обяви партия. За това го призова и един от приближените му наскоро, а самият той често говори загадъчно и недокрай за свой проект. 

Едно от изказванията му преди месеци беше, че ще обяви проект, когато всички най-малко очакват, а после сякаш даде леко на заден за партия, казвайки, че не е говорил за такава. ОЩЕ: Радев дава заден за партия: От "ще го направя, когато най-малко очаквате" до "аз не говоря за такава" (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
