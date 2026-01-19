Радев с извънредно обръщение в 19 ч. днес. Обявява, че ще участва на изборите?

Президентът Румен Радев ще излезе с извънредно обръщение в 19 ч. днес, съобщиха от "Дондуков" 2, но без да уточняват темата на обръщението. От края на миналата седмица източници на Actualno.com съобщиха, че държавният глава възнамерява в близките дни да обяви оттеглянето си от президентската институция, но тази информация засега не е потвърдена официално.

По наша информация Радев ще използва партия МИР като ракетоносител, защото време за регистрация на собствен политически проект вече няма.

Очаква се президентът да даде старт и на процедурата по назначаване на служебно правителство, както и да насрочи избори за ново Народно събрание.

Миналата седмица беше изчерпана и последната конституционна възможност за съставяне на редовно правителство в рамките на настоящия парламент, но все още не е ясно кога точно ще продължи процедурата по Конституцията.

Предстои президентът да проведе консултации с парламентарно представените партии, както и разговори с потенциални кандидати за служебен министър-председател.

С назначаването на служебния кабинет държавният глава трябва да определи и дата за предсрочните парламентарни избори, които по закон следва да се проведат в срок до два месеца.

"Отиваме на избори", заяви в петък Румен Радев, след като получи неизпълнен третия проучвателен мандат за съставяне на правителство от парламентарната група на "Алианс за права и свободи".

Съгласно последните промени в Конституцията президентът има право да избере единствено служебния премиер, като изборът трябва да бъде направен от предварително определен списък от 10 лица, заемащи публични длъжности.