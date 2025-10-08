"Искам не оправдания, а решения": С изтъквания Желязков смъмри министрите

"Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания, защото кабинетът е в своята политическа зрялост. Това показва, че редовен кабинет с много ясен времеви мандат, може да адресира ясно проблемите и да се отлагат решенията. Искам не оправдания, а решения - правилна комуникация за всичко, което вършите и висока степен на отговорност и отчетност." Това обяви премиерът Росен Желязков в началото на редовното заседание на кабинета в сряда.

По думите му есенният политически сезон започва с целенасочени действия в политическата среда, които целяли нестабилност. "Ако в партиен аспект това е оправдано, с оглед интереса на обществото запазването на стабилност и справянето с реалните проблеми е от изключителна важност. Затова моят призив е да не се поддавате на колективни и личностни провокации и да вършите своята работа професионално и отговорно. Колкото и да е сложно в своя коалиционен формат, правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура и ясно изпълнение на поставените в правителствената програма задачи и цели", обяви Желязков, изтъквайки реакциите, които правилно и навременно се адресират при всяка една ситуация от обществения или природния аспект.

"Вече имаме в нашия кабинетен път имаме своите проблеми и рискове, за които трябва да носим отговорност посредством решенията, които вземаме. Утре ще търст нас по резултатите, а не по оправданията с миналото или с бившите", обърна се още той към министрите от правителството и отново подчерта, че има много предизвикателства в социалната и икономическата сфера, но "началото на всяко едно решение минава през обяснение за наследеното и постигнатото".

Желязков изказа признателност към вътрешния министър Даниел Митов и съболезнования на семейството на загиналия служител на реда Стефан Иванов при справянето с наводненията в "Елените".

