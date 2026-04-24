Ивайло Калушев в избирателен списък и с право на глас: От ЦИК обясниха кое как е

24 април 2026, 8:40 часа 493 прочитания 0 коментара
Застреляният в потреслия цяла България случай "Петрохан" Ивайло Калушев действително е присъствал в избирателен списък за предсрочните парламентарни избори, проведени на 19 април, 2026 година, които бяха спечелени по исторически начин, с пълно мнозинство от депутати от формацията на експрезидента Румен Радев "Прогресивна България". Това потвърди зам.-председателят на ЦИК Росица Матева. Но тя уточни и важни детайли, които променят картината.

Името на Калушев е било в предварителен списък и е стояло там в периода от фактическото време, в което е настъпила смъртта му до издаването на официален смъртен акт, след което вече може да бъде нанесена корекция и в избирателния списък. От думите на Матева стана ясно, че имало и друг подобен случай - починал е кандидат за депутат 5 дни преди изборите и се е наложило да се действа много бързо за корекция.

Матева посочи пред БНТ, че отново с помощта на медиите се видяло, че не се спазило на някои места да се постави "изборното устройство“ видимо и при броенето пред видеорегистратора ясно да се обявява всяка преборена бюлетина и за кого е гласът. Имало и случаи на слагане на протоколи в "белите чували" с бюлетини, което не трябвало да става. Зам.-председателят на ЦИК каза и, че лично е видяла протокол на секционна избирателна комисия, в който са направени 38 поправки на грешки – но като цяло по-малко били грешните протоколи спрямо предишния път. Матева помоли и лидера на "Сияние" Николай Попов ако има сигнали за измама, да ги представи.

Кирил Атанасов от "Прогресивна България", на четвърто място в листата на формацията на Румен Радев в 25-ти МИР, е подал заявление за отказ от депутатско място, уточни Матева.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Петрохан ЦИК избирателни списъци изборна измама изборни измами Росица Матева предсрочни парламентарни избори 2026 Ивайло Калушев избирателен списък
