Ивайло Калушев в избирателен списък и с право на глас: От ЦИК обясниха кое как е

Застреляният в потреслия цяла България случай "Петрохан" Ивайло Калушев действително е присъствал в избирателен списък за предсрочните парламентарни избори, проведени на 19 април, 2026 година, които бяха спечелени по исторически начин, с пълно мнозинство от депутати от формацията на експрезидента Румен Радев "Прогресивна България". Това потвърди зам.-председателят на ЦИК Росица Матева. Но тя уточни и важни детайли, които променят картината.

Името на Калушев е било в предварителен списък и е стояло там в периода от фактическото време, в което е настъпила смъртта му до издаването на официален смъртен акт, след което вече може да бъде нанесена корекция и в избирателния списък. От думите на Матева стана ясно, че имало и друг подобен случай - починал е кандидат за депутат 5 дни преди изборите и се е наложило да се действа много бързо за корекция.

Проблемите с изборите

Матева посочи пред БНТ, че отново с помощта на медиите се видяло, че не се спазило на някои места да се постави "изборното устройство“ видимо и при броенето пред видеорегистратора ясно да се обявява всяка преборена бюлетина и за кого е гласът. Имало и случаи на слагане на протоколи в "белите чували" с бюлетини, което не трябвало да става. Зам.-председателят на ЦИК каза и, че лично е видяла протокол на секционна избирателна комисия, в който са направени 38 поправки на грешки – но като цяло по-малко били грешните протоколи спрямо предишния път. Матева помоли и лидера на "Сияние" Николай Попов ако има сигнали за измама, да ги представи.

Кирил Атанасов от "Прогресивна България", на четвърто място в листата на формацията на Румен Радев в 25-ти МИР, е подал заявление за отказ от депутатско място, уточни Матева.

