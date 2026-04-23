Ивайло Калушев е бил в избирателните списъци за вота на 19 април

Имената на Ивайло Калушев – една от жертвите в случая „Петрохан-Околчица“ – се появиха в избирателните списъци в Монтана за предсрочния парламентарен вот на 19 април, показа проверка на bTV по три имена. Така Ивайло Георгиев Калушев е можел да упражни правото си на глас за народни представители в секция №16 в града. Изборите се проведоха повече от два месеца след трагедията „Петрохан“.

На 2 февруари в хижа „Петрохан“ бяха намерени телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Няколко дни по-късно, на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни в кемпер и останалите от групата им – Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Случаят все още е забулен в мъгла, включително заради открити несъответствия в изнесеното като официална информация от следствието.

МВР е открило много събрани лични карти на мъртви хора в област Монтана в навечерието на изборите

Ден по-рано, на 22 април, служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи в интервю за Миролюба Бенатова и Генка Шикерова в канала им в YouTube "Дневен ред", че близо 200 лични карти на починали хора са открити и иззети при специализирана полицейска операция в област Монтана, насочена срещу престъпленията, свързани с изборния процес.

Те са намерени в кметството в село Долни Цибър, община Вълчедръм, стана ясно още преди около седмица.