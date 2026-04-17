Ивайло Мирчев: Каквото и да ни струва, ние няма да позволим България да гледа на изток към Путин

„За първи път имаме истинска борба срещу купения вот. Затова Борисов и Пеевски са изплашени, ножът е опрял до кокала и наказанието веднага дойде – направиха купувачите на гласове кандидат-депутати, а Сарафов и прокуратурата отказват да им поискат имунитетите.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването „Денят с Веселин Дремджиев“. „Затова днес потърсихме Сарафов, за да го попитаме защо прокуратурата мълчи. Първоначално Сарафов каза, че ще ни приеме, но след това се уплаши. Затова му и запечатахме вратата – този човек е нелегитимен прокурор и няма място там“, допълни Мирчев.

Според лидера на „Да, България“ прокуратурата и ДАНС пазят купувачите на гласове. „Това е моделът Пеевски-Борисов. Това е истинската битка. Страхът на Борисов и Пеевски е от масово гласуване в неделя. Защото, ако ГЕРБ и ДПС няма 80 депутати, ръководството на съдебната власт ще бъде сменено без участието им.“

Мирчев заяви, че общото между Унгария и България е завладяната държава, освобождаването на пленените институции става единствено в парламента. „За целта ние трябва да сме максимално силни там. Първата задача е спечелим доверието на максимално много хора в неделя. Няма друга политическа сила, която едновременно да разруши този модел и да държи България в сърцето на Европа. Едното без другото е невъзможно.“

Народният представител се обърна задочно и към Радев, като предупреди, че ако Радев планира да сърфира на вълната на руските знамена, това няма да му бъде позволено. „Нито на Радев, нито на някой друг. Каквото и да ни струва, няма да позволим България да гледа на изток. Няма да се получи – България няма да гледа на изток, няма да гледа към Путин. Както веднага всички забравиха, че бяха приятели с Орбан, така ще забравят и за Путин“, каза той.

Мирчев заяви, че в началото на следващия парламент формацията ще внесе 30 антикорупционни мерки за разрушаване на модела Пеевски – Борисов в новия парламент. „Нека всички ги подкрепят“, заяви лидера на „Да, България“.

