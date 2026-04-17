Мирчев: МВР бори купуването на гласове, но прокуратурата го саботира

МВР полага огромни усилия, за да се бори с купуването на гласове, но прокуратурата и ДАНС саботират процеса.

Това написа във Фейсбук Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", коментирайки последните акции на МВР в страната.

"Току-що МВР министър Дечев съобщи, че са заловени €200 000 и списъци на граждани с участие на общински съветник във Варна. Във В. Търново кандидат за депутат купува на поразия, отново списъци и с придружител, многократно осъждан за серия престъпления", пише Мирчев.

Прокуратурата саботира, ДАНС се е покрила

По думите му "всички мутри с прякори в цялата страна са активирани да подпомагат купуването на гласове за ГЕРБ и ДПС".

"Гл. секретар Кандев и министър Дечев правят всичко по силите си опорочаването на вота да бъде спряно, а купувачите на гласове да бъдат изправени пред съда. Прокуратурата, обаче саботира всичко. Не работи по случаите, осигурява им прокурорски чадър и възпрепятства работата на полицията. ДАНС също са се изпокрили и подсигуряват Пеевски и Борисов", категоричен е Мирчев.

Според него "предстои финалната битка с този корупционен модел и никой не трябва на 19 април да си остане вкъщи или да не гласува".

Акцията

Огромна сума от 200 000 евро са открити при акция срещу купуването на гласове на четири адреса във Варна. Парите са били разпределени в пликове, заедно със списъци, съдържащи лични данни. Това съобщи тази сутрин изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев в профила си във Facebook.

"В случая става дума за организирана престъпна група и машабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за изборите. В групата участие има и мъж, който е общински съветник от Провадия", съобщи Кандев.

По думите му групата е била специализирана в купуване на гласове. Работата по случая е започнала още в началото на месеца.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР съобщи и че в рамките на вчерашния ден са разпитани 152 души, за които в полицията има информация, че са получили пари от групата, за да гласуват за конкретна партия.