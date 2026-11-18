Студентските общежития в столицата отново останаха без отопление и топла вода. Това съобщиха от Националното представителство на студентските съвети (НПСС).

За ситуацитя се разбра, след като от вечерта на 16 ноември 2026 година в НПСС са започнали да постъпват множество сигнали от засегнати студенти.

"Поредното прекъсване на топлоподаването в началото на зимния сезон създаде сериозно напрежение и битов дискомфорт за стотици млади хора, които разчитат на нормални условия за живот и подготовка за учебния процес. В отговор на получените сигнали ръководството на Националното представителство на студентските съвети предприе незабавни действия за изясняване на причините и търсене на конкретни гаранции за бързото разрешаване на проблема. Проведени бяха разговори с кмета на Столична община и с министъра на образованието и науката, пред които беше поставен въпросът за необходимостта от спешна координация и защита на интересите на живущите в общежитията студенти", добавиха от НПСС .

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Представителството съобщи, че от „Топлофикация София“ ЕАД са уверили, че аварийните екипи работят активно по отстраняването на възникналите технически повреди по мрежата.

Съгласно поетия от дружеството ангажимент възстановяването на топлоподаването и подаването на топла вода е предвидено да започне поетапно от сутринта на 19 ноември.

"Националното представителство на студентските съвети продължава да следи отблизо развитието на ситуацията и апелира към студентската общност да поддържа активна обратна връзка с организацията. Призоваваме студентите да ни информират дали обявените срокове и ангажименти ще бъдат спазени, както и да ни сигнализират своевременно при всеки възникнал проблем, свързан със социално-битовите условия в общежитията, за да можем да реагираме институционално и навреме", завърша позицията на НПСС.

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