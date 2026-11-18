Премиум проектът в Пловдив поставя акцент върху качеството на средата, функционалността и дългосрочната стойност

Galaxy Investment Group ще представи жилищния проект Iconica на Residential Expo FESTIVE 2026 на 20 и 21 ноември в Sofia Event Center, Paradise Center. На щанд B29 посетителите ще могат да се запознаят с концепцията на премиум комплекса в Пловдив и да разговарят с екипа, който стои зад неговата реализация.

Участието в изложението ще даде възможност на компанията да представи и своя цялостен модел на работа - от избора на локация и инвестиционното планиране през строителството и продажбите до последващото управление и поддръжка на завършените сгради.

Iconica се изгражда в пловдивския квартал „Отдих и култура“. Проектът включва две високи сгради, свързани с по-ниско тяло, две подземни нива с паркоместа и гаражи и собствен парк с площ 5845 кв.м. Съвременната архитектура, панорамните прозорци, озеленените пространства и внимателно проектираните общи части оформят среда, в която комфортът, функционалността и близостта до природата се допълват.

Концепцията надгражда дългогодишния опит на Galaxy Investment Group в жилищния сегмент. Сред реализираните проекти на компанията е Royal Garden, развит в три последователни етапа от 2017 г. През октомври 2026 г. третият и последен етап получи Акт 16, а ангажиментът към комплекса продължава и след приключването на строителството чрез професионална грижа за общите части и зелените пространства.

„Когато човек избира жилище, той взема дългосрочно решение, в което изборът на инвеститор има съществено значение. За нас отговорността към проектите и клиентите обхваща целия процес - от планирането и реализацията до начина, по който средата ще бъде управлявана след завършването. Именно този подход ни отличава и изгражда доверие, което виждаме в повторните покупки и препоръките от наши клиенти“, коментира Константин Бояджиев, управител на Galaxy Investment Group.

По време на Residential Expo посетителите ще могат да получат информация за наличните жилища, напредъка на строителството и предвидените удобства в Iconica. Екипът ще представи и факторите, които имат значение за устойчивата стойност на един имот - качеството на изпълнение, опита на инвеститора и грижата за средата след завършването.

Основана през 1999 г., Galaxy Investment Group инвестира, развива и управлява недвижими имоти в различни сегменти. Дейността на компанията обхваща целия инвестиционен цикъл, от първоначалното планиране и строителството до реализацията на пазара и дългосрочната поддръжка.