Авторите получиха възможност да творят редом със световно признати професионалисти от музикалната индустрия

Четирима автори, членове на МУЗИКАУТОР, получиха ексклузивна възможност да творят редом с едни от най-успешните професионалисти от българската и световна музика. Теодор Хараламбиев, Ива Янкулова, Роберт Златков, Яна Шиварова бяха селектирани за участие в Sofia Songwriting Camp 2026 г., след като кандидатстваха със свои авторски произведения.

„Искам да благодаря от сърце на МУЗИКАУТОР за тази страхотна възможност. Пожелавам на всички членове на сдружението, които искат да участват, да имат възможността да го преживеят“, спорели Ива Янкулова. Тя допълни, че всеки артист трябва да е добре запознат с авторските си права и да защитава своите интереси. По думите ѝ творческият лагер е важен за българските артисти, защото им дава възможност да се докоснат до своите български и чуждестранни колеги, които споделят своя опит и различна гледна точка към творческия процес.

„Много благодаря на МУЗИКАУТОР за това преживяване. Чувствам се вдъхновен и се надявам да бъда тук и догодина“, сподели Роберт Златков. Той подчерта, че Sofia Songwriting Camp сплотява българските артисти и им дава възможност да работят заедно.

Теодор Хараламбиев акцентира върху необходимостта младите творци да познават механизмите, по които функционира музикалният бизнес, и да възприемат творчеството си и като професионална дейност, която заслужава адекватно възнаграждение. „Всеки артист трябва да знае какво заслужава и какво му принадлежи. Това е изключително важно, защото творческият труд трудно може да бъде оценен“, допълни Яна Шиварова.

Общо 60 автори и музикални продуценти от България, Швеция, Норвегия, Гърция, Великобритания, Румъния, Южна Корея и Сърбия, обединиха творческите си идеи в шестото издание на Sofia Songwriting Camp, организиран от Virginia Publishing, с подкрепата на МУЗИКАУТОР. Творческият лагер се проведе между 1-7 ноември в Боровец.

МУЗИКАУТОР подкрепя финансово инициативата чрез своя Културен фонд, като част от дългосрочния си ангажимент в подкрепа на българската авторска музика. Сред най-ярките примери за потенциала на формата е създаването на песента „Bangaranga“ на DARA в предходно издание на творческия лагер, която донесе на България историческата първа победа в „Евровизия“ през 2026 г.

„МУЗИКАУТОР вижда потенциал в творците, които създават популярна музика и дава възможност на българските автори да творят рамо до рамо със своите чуждестранни колеги. Tези колаборации създават мрежи и стандарти на взаимодействие, които стават двигател за създаването на музика на световно ниво“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на сдружението.

Само в рамките на тази година МУЗИКАУТОР инвестира над 230 000 евро в инициативи за насърчаване на творчеството и българската авторска музика. Сред тях са конкурсът „Авторска музика“, творческата инициатива за училищни химни „Светилник“, МЛАДЕЖКИЯТ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН и партньорски проекти като Talent Hub с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Sofia Songwriting Camp и „Музикални сезони“ в партньорство с Българското национално радио. Така сдружението създава устойчиви възможности за развитие на българските автори и за присъствието на тяхната музика на националната и международната сцена.