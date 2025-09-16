Ивайло Вълчев за членство на Украйна в ЕС: Брюксел предлага лепенка на охранителна фирма на Киев

Украйна очевидно няма да стане член на НАТО и това е казано от най-високите кръгове на НАТО. Засега обещанието е, че Украйна ще стане член на ЕС, ако няма териториален конфликт. В момента ЕС донякъде подхожда не особено честно към народа на Украйна, защото предлага лепенка на охранителната фирма, но не и реалната възможност за защита. Лепенката не пази", коментира евродепутатът Ивайло Вълчев в сутрешния блок на БНТ.

Според него има и нещо друго - при създавдане на по-бърза процедура за Украйна за ЕС, това би демотивирало тези страни, които бавно качат към Брюксел.

"На тях ще трябва да им се обяснява защо за едни може да се случи бързо и веднага. Не мисля, че в скорошен доклад ще прочетем, че корупцията в Украйна е победена или че всеки може да се изразява свободно", смята още Вълчев. ОЩЕ: Европарламентът срещу корупцията в Украйна: Ключът към членството в ЕС

По думите му членството на Албания и Северна Македония в ЕС също е на дневен ред. Той обаче е притеснен от идеите, които идват заради Унгария, да не се взимат решнията в ЕС с пълно мнозинство, защото това може да отслаби позиции на България. "Идеята е да се изолира Орбан, но това показва, че ЕС реагира на парче и не си мисли ситуация какво би станал, ако ...", каза още Вълчев.

Вотът на недоверие и българския политически живот

В контекста на метафората за лепенките - Вълчев сравни опозиционните партии, които искат вот на недоверие, с кредитори, които звънят на вратата на даден човек и му лепят лепенки по вратата.

"В контекста на голямата картинка, която гледаме в Европа, съм изненадан как ПП-ДБ тръгва на такъв вот на недоверие, като според мен е повече от ясно, че вотовете на недоверие в момента следват една програма за действие, която идва от Изток", смята още Вълчев.

Вълчев отговори и на въпрос дали на ИТН им е комфортно във властта.

"Доста често разговарям с колегите и знам, че се опитваме да бъдем полезни. На всички ни е ясно, че в България рядко носи позитиви, когато се докоснеш до реалното управление. Опитваме се да даваме 100% от себе си", каза още Вълчев. ОЩЕ: "Властта копира Ердоган": Анализатори за ареста на Благомир Коцев и вота на недоверие