Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Радев се вкара в капан с Изборния кодекс, ще загуби избиратели: Експерти за последните заявки за промени в изборното законодателство

13 юли 2026, 8:06 часа 183 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев се вкара в капан с Изборния кодекс, ще загуби избиратели: Експерти за последните заявки за промени в изборното законодателство

Не е добре да бъдат правени промени в Изборния кодекс преди предстоящите президентски избори. Промените в изборното законодателство не могат да бъдат правени в последния момент и на коляно.  Това мнение изрази пред bTV бившият председател на ЦИК Александър Андреев. Още: В България се лъже, но не най-много

По думите му трябва да се види техническото състояние на машините за гласуване, дали ще могат да бъдат сертифицирани освен от Министерство на електронното управление, но и от МВР.

Отварянето на Изборния кодекс

Снимка: БГНЕС

Още: На комисия: Мнозинството в парламента с първи стъпки за 100% машинен вот

Математикът и бивш председател на „Информационно обслужване“ Михаил Константинов посочи, че МВР няма никаква работа в сертифицирането на машините за гласуване. „Това е поредното смехотворно предложение, което се надявам, че няма да влезе в Изборния кодекс. В момента това, което се очертава е да падне броят на избирателите с около 700 000 души“, предупреди Константинов.

Той посочи, че друга спорна промяна, която предлага „Прогресивна България“, е изцяло машинно гласуване. „Тук Румен Радев се вкара в капан, защото голяма част от неговите избиратели гласуваха на предсрочните парламентарни избори на 19 април с  хартия. Голяма част от неговите избиратели няма да гласуват с машина в избирателните секции и ще загуби 600-700 000 избиратели – това е “, изтъкна Константинов.

Той е на мнение, че проблеми като „мъртвите души“ и „двойното гласуване“ в изборния процес са големи проблеми в Изборния кодекс, но почти не се срещат в практиката.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че парламентарната група на "Прогресивна България" обяви, че отваря Изборния кодекс няколко месеца преди провеждането на президентските избори през есента. На брифинг пред журналисти в Народното събрание председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов обяви, че това, което се предвижда като промени в изборното законодателство от страна на управляващото мнозинство е насочено в три основни промени:

  • Възстановяване на машинния вот - в секции под 300 души да се гласува на хартия, а над 300 души с машинно гласуване;
  • Отпадане на избирателен район "Чужбина";
  • Отпадане на ограничението от 20 избирателни секции в страни-членки, които не са в Европейския съюз.

Още: "Прогресивна България" ще отвори още веднъж Изборния кодекс, но след президентския вот

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александър Андреев Изборен кодекс Михаил Константинов Румен Радев Прогресивна България
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес