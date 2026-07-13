Радев се вкара в капан с Изборния кодекс, ще загуби избиратели: Експерти за последните заявки за промени в изборното законодателство

Не е добре да бъдат правени промени в Изборния кодекс преди предстоящите президентски избори. Промените в изборното законодателство не могат да бъдат правени в последния момент и на коляно. Това мнение изрази пред bTV бившият председател на ЦИК Александър Андреев. Още: В България се лъже, но не най-много

По думите му трябва да се види техническото състояние на машините за гласуване, дали ще могат да бъдат сертифицирани освен от Министерство на електронното управление, но и от МВР.

Отварянето на Изборния кодекс

Снимка: БГНЕС

Още: На комисия: Мнозинството в парламента с първи стъпки за 100% машинен вот

Математикът и бивш председател на „Информационно обслужване“ Михаил Константинов посочи, че МВР няма никаква работа в сертифицирането на машините за гласуване. „Това е поредното смехотворно предложение, което се надявам, че няма да влезе в Изборния кодекс. В момента това, което се очертава е да падне броят на избирателите с около 700 000 души“, предупреди Константинов.

Той посочи, че друга спорна промяна, която предлага „Прогресивна България“, е изцяло машинно гласуване. „Тук Румен Радев се вкара в капан, защото голяма част от неговите избиратели гласуваха на предсрочните парламентарни избори на 19 април с хартия. Голяма част от неговите избиратели няма да гласуват с машина в избирателните секции и ще загуби 600-700 000 избиратели – това е “, изтъкна Константинов.

Той е на мнение, че проблеми като „мъртвите души“ и „двойното гласуване“ в изборния процес са големи проблеми в Изборния кодекс, но почти не се срещат в практиката.

Припомняме, че парламентарната група на "Прогресивна България" обяви, че отваря Изборния кодекс няколко месеца преди провеждането на президентските избори през есента. На брифинг пред журналисти в Народното събрание председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов обяви, че това, което се предвижда като промени в изборното законодателство от страна на управляващото мнозинство е насочено в три основни промени:

Възстановяване на машинния вот - в секции под 300 души да се гласува на хартия, а над 300 души с машинно гласуване;

Отпадане на избирателен район "Чужбина";

Отпадане на ограничението от 20 избирателни секции в страни-членки, които не са в Европейския съюз.

Още: "Прогресивна България" ще отвори още веднъж Изборния кодекс, но след президентския вот