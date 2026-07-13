Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Пренасян ли е кеш в частните полети? Журналисти: Има съмнения, но няма доказателства

13 юли 2026, 9:13 часа 439 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пренасян ли е кеш в частните полети? Журналисти: Има съмнения, но няма доказателства

Версията, че с частните полети е бил пренасян кеш, не може да бъде изключена, но към момента липсват доказателства. Това мнение изразиха журналистите Николай Стоянов от "Капитал" и Димитър Стоянов от BIRD в ефира на Нова телевизия. Те коментираха публикуваната информация за полети, свързвани с лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски и неговото обкръжение. "Подозрения може да има, но те не са доказателства. Ако има данни, институциите трябва да ги проверят и да ги докажат", подчерта Николай Стоянов.

ОЩЕ: "Трябва да се докаже престъпната дейност": Ген. Миланов за полетите и имунитета на Пеевски

Димитър Стоянов също бе категоричен, че подобни престъпления могат да бъдат доказани единствено при събиране на конкретни доказателства. "Много е възможно да е имало пренасяне на средства, но в момента нямаме доказателства в тази посока. Всичко останало е само предположение", каза журналистът.

Според него начинът, по който информацията е била оповестена публично, поражда повече въпроси, отколкото дава отговори. По думите му институциите не би трябвало да публикуват частична информация и впоследствие да очакват засегнатите лица да я опровергават или потвърждават.

Стоянов подчерта, че става дума преди всичко за резервационни данни, които не доказват автоматично, че дадено лице действително е летяло. Той обаче отбеляза, че част от информацията хвърля светлина върху начина, по който е функционирала системата през годините.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Има още стотици, за които не се знае": Кутев с твърдение за полетите на Пеевски

По думите му проверки на BIRD, свързани с визи и разрешителни за пребиваване в Дубай, са показали използването на различни документи за самоличност от някои от лицата, чиито имена фигурират в публичното пространство. Според него това позволява да се правят обосновани предположения за продължителен престой в Обединените арабски емирства, но не и категорични изводи за съвместни пътувания.

 

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Полети Пране на пари Делян Пеевски
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес