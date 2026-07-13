Пренасян ли е кеш в частните полети? Журналисти: Има съмнения, но няма доказателства

Версията, че с частните полети е бил пренасян кеш, не може да бъде изключена, но към момента липсват доказателства. Това мнение изразиха журналистите Николай Стоянов от "Капитал" и Димитър Стоянов от BIRD в ефира на Нова телевизия. Те коментираха публикуваната информация за полети, свързвани с лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски и неговото обкръжение. "Подозрения може да има, но те не са доказателства. Ако има данни, институциите трябва да ги проверят и да ги докажат", подчерта Николай Стоянов.

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Димитър Стоянов също бе категоричен, че подобни престъпления могат да бъдат доказани единствено при събиране на конкретни доказателства. "Много е възможно да е имало пренасяне на средства, но в момента нямаме доказателства в тази посока. Всичко останало е само предположение", каза журналистът.

Според него начинът, по който информацията е била оповестена публично, поражда повече въпроси, отколкото дава отговори. По думите му институциите не би трябвало да публикуват частична информация и впоследствие да очакват засегнатите лица да я опровергават или потвърждават.

Стоянов подчерта, че става дума преди всичко за резервационни данни, които не доказват автоматично, че дадено лице действително е летяло. Той обаче отбеляза, че част от информацията хвърля светлина върху начина, по който е функционирала системата през годините.

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По думите му проверки на BIRD, свързани с визи и разрешителни за пребиваване в Дубай, са показали използването на различни документи за самоличност от някои от лицата, чиито имена фигурират в публичното пространство. Според него това позволява да се правят обосновани предположения за продължителен престой в Обединените арабски емирства, но не и категорични изводи за съвместни пътувания.