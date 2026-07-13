Вяра Тодева напуска "Продължаваме промяната"

Бившият областен управител на София и настоящ член на Централната избирателна комисия (ЦИК) Вяра Тодева напусна Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната", но остава член на партията. За решението си Тодева съобщи с публикация във Фейсбук, като обясни, че то е продиктувано от новите ѝ задължения като член на ЦИК и необходимостта да бъдат избегнати всякакви съмнения за несъвместимост.

"Професионалните ангажименти, които поех като член на Централната избирателна комисия, изискват да се посветя изцяло на тази отговорна роля, при стриктно спазване на закона. Затова, както и за да не възникнат каквито и да е съмнения за евентуална несъвместимост между изпълняваните от мен функции, подадох оставка от Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната" на вчерашното Общо събрание", написа тя. Още: Вяра Тодева: Наваксахме съществено забавяне в управлението на държавни имоти в обществен интерес

Тодева подчертава, че напускането на ръководството не означава отказ от политическата кауза на формацията.

"Това не е отказ от каузата, а израз на уважение към принципите, които винаги сме отстоявали: върховенството на правото, почтеността и високите стандарти в публичния живот", заявява тя.

Новият състав на ЦИК, в който Вяра Тодева беше избрана по предложение на "Продължаваме промяната", беше назначен с указ на президента Илияна Йотова на 15 юни. Още: Вяра Тодева: Управлението на парк "Врана" се прехвърля на Столична община

Комисията е от 15 членове. Седем от тях, включително председателят Георги Хорозов, бяха предложени от управляващата "Прогресивна България". ГЕРБ има трима представители, ДПС - двама, а по един член са излъчени от "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане".