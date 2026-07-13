Вучич изгражда доверие с ОССЕ: Вълнува се от мира в региона

Сръбският президент Александър Вучич се срещна с генералния секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Феридун Синирлиоглу, с когото обсъди политическите и предизвикателствата пред сигурността в региона и Европа, съобщи сръбската медия nistv.rs. След срещата Вучич оцени разговора като добър и съдържателен, заявявайки, че е било обърнато специално внимание на ролята на ОССЕ за запазване на мира, сигурността и взаимното доверие.

„Добър и смислен разговор с генералния секретар Синирлиоглу за актуалните предизвикателства пред сигурността и политиката в региона и Европа, както и за ролята на ОССЕ за запазване на мира, сигурността и взаимното доверие“, написа Вучич в профила си в Instagram.

Сред основните теми на разговор са били продължаването на сътрудничеството на Сърбия с тази международна организация, прилагането на реформи, подобряването на избирателния процес и по-нататъшното укрепване на демократичните институции.

Президентът на Сърбия посочи, че страната остава последователно ангажирана с отговорна и сериозна политика, основана на зачитане на международното право, диалог и опазване на мира, въпреки че в така наречената доктрина "Сръбски свят" пише, че "Косово и Метохия са неизменна част от Сърбия".

Стабилността в Западните Балкани е ключова

По време на срещата бяха обменени мнения и относно актуалната ситуация в Западните Балкани, като е била постигната обща оценка, че стабилността и отговорният подход са ключови за бъдещето на целия регион.

Вучич заяви, че само отговорните отношения, взаимното уважение и последователното изпълнение на поетите задължения могат да допринесат за укрепване на доверието и създаване на по-безопасно бъдеще за всички граждани. ОЩЕ: "Няма нужда да се изнервяме": Вучич след като България и още седем държави блокираха Сърбия за ЕС