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"Резервите звучат като страх от Кремъл": Мирчев за позицията на Радев в Дъблин

13 ноември 2026, 10:17 часа 1003 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
"Резервите звучат като страх от Кремъл": Мирчев за позицията на Радев в Дъблин

 „Резервите“ - звучат като политически страх. Страх да заемем позиция, да застанем уверено до партньорите си - страх от реакцията на Кремъл. Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в социалната мрежа "Фейсбук" след като България подкрепи с резерви декларацията за сигурност в Европа. Според него Радев има проблем с ясното говорене, а  зад него прозира още по-тежък проблем - комплекси и страх от Русия.

В Дъблин беше обсъдена френска инициатива за общи принципи на европейската сигурност, включително правото на всяка държава сама да избира съюзите си и съвместни действия срещу хибридните заплахи. Отново подкрепяме, но „с резерви“. Отново трябва да се обяснява докъде сме съгласни и откъде започва притеснението ни да не подразним Москва", пише Мирчев. 

Той напомня, че вече сме чули тази логика от Илияна Йотова покрай съвместното изявление за Украйна в ООН. ОЩЕ: Радев подписа декларация за сигурност на Европа и възрази да се настоява за гаранции за сигурност за Украйна

 

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Този въпрос поставя Мирчев и пита от кой ангажимент се разграничаваме, както и какво предлагаме всъщност.

"Декларацията е приета от 39 държави, сред които всички членки на Европейския съюз, които застават зад инициативата, а българските управляващи пак се държат така, сякаш лично трябва да поискат разрешение от Москва.

България заслужава управление, което говори ясно и защитава позицията си с аргументи. Националното достойнство изисква гръбнак. Страхът от Кремъл не може вечно да минава за държавна мъдрост", пише още Мирчев. ОЩЕ: "Подписахме декларацията или не?" Борисов пита какво е свършил Радев в Дъблин

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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