Иво Сиромахов с предложение за промяна в изборния закон

Ако искате да направите някаква смислена промяна в избирателния закон, запишете в него, че всеки кандидат може да се явява на избори само от едно място. Огромна глупост е, че е позволено на кандидатите за депутати да се запишат в две листи. Това написа на профила си във Facebook писателят и сценарист Иво Сиромахов.

Ето какво още написа той:

„И Бай Кандидат решава да се яви от Силистра и Благоевград. За по-сигурничко така. Ако не го щат на едното място, да се промъкне от другото. А той никога досега не е стъпвал и в двете. ама кво му пука. Партийните му господари са го пратили там. И Бай Кандидат почва да лъже силистренците, че ще работи за тях толкова жарко, колкото лъже благоевградчаните, че ще работи за тях.

Още: Иво Сиромахов: Тошко и Слави вече работят като охрана на Пеевски

Разбира се, нито те му вярват, нито той си вярва. Щото знаят, че може партийните му господари да го откажат да става Бай Депутат, а да пратят вместо него в парламента някой от послушните мишоци, които го следват в листата.

Така и избирателят е измамен, и Бай Кандидат си е изгубил времето и заживели дълго и щастливо.

Това е красотата на пропорционалната избирателна система, приятели. Тя ви дава точно онези депутати, за които не искате да гласувате.

Ама кой ви пита“.

Още: "В какво се превърна, Слави? Ще можеш ли да си купиш нова съвест? Слави, иди си с мир"