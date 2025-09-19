"Изконен бит на българина": Желязков смъмри свой министър и върна домашното вино и ракия

Премиерът Росен Желязков обяви, че виното и ракията, които се произвеждат в домашни условия, няма да бъдат подлагани на каквито и да е регулации. Той разкритикува Министерство на земеделието и министър Георги Тахов, който "отново несъгласувано публикува текстове за обществено обсъждане, които нито са обсъдени предварително, нито е ясна политиката им, само е ясно, че ще засегне много хора и не е ясно кого ще облагодетелства".

Поводът - предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, според които ако любителите на спиртните напитки искат сами да си ги правят, ще трябва и сами да си произведат плодовете. Освен това бе предложен по-нисък лимит на годишното производство на вино за "семейна консумация". Нищо, което не е собствено производство, не може да се направи на ракия или вино за "семейна консумация", гласеше законопроектът.

"Категорично това няма да стане. Вчера разпоредих на министър Тахов това да се свали от обществено обсъждане, защото това е посегателство върху изконен бит на българина и е недопустимо да се случи", обясни Желязков след възникналото напрежение по темата.

Друг детайл от законопроекта гласеше, че лимитът за производство на вино за "семейна консумация" ще е 500 литра годишно. Това е двойно по-малко от сега действащото ограничение - до 1000 литра, без подаване на декларации към Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

Що се отнася до ракията, там вече действа правило, според което се позволява производство на до 30 литра ракия годишно на семейство с намалена акцизна ставка. То беше уредено в Закона за акцизите и данъчните складове, а в предложения законопроект правилото се вписва и утвърждава.

"Семейна консумация" са произведените вино и ракия, които нямат търговско предназначение, получени са от грозде или плодове собствено производство, ограничени са по количество до 0,3 хектолитра за ракия и до 5 хектолитра за вино на година и са предназначени за консумация от домакинството на производителя на гроздето или плодовете, гласеше законопроектът.

