Държавата ограничава домашното вино и ракия

Нови правила могат скоро да ограничат производството на домашно вино и ракия. Ако любителите на спиртните напитки искат сами да си ги правят, ще трябва и сами да си произведат плодовете. Освен това е предложен по-нисък лимит на годишното производство на вино за „семейна консумация“. Формализира се и правило за ракията, уредено в Закона за акцизите и данъчните складове, става ясно от проектозакон, изготвен от Министерството на земеделието и храните. Той е публикуван за обществено обсъждане в периода 15 септември – 15 октомври.

Вариш само ако сам произвеждаш

Нищо, което не е собствено производство, не може да се направи на ракия или вино за "семейна консумация", гласи законопроектът.

Още: Питай старило: По какво се оценява всяка домашна ракия

"Това ще убие хиляди производители на грозде и на плодове. Сега им се забранява да продават на когото и да е, освен ако не е регистриран винопроизводител. Ние сме единствените в Европа, които плащаме акциз за лични нужди", коментира пред "Нова телевизия" Петко Събев, представител на Национално сдружение "Българска домашна ракия".

Домашното вино - двойно по-малко

Друг детайл от законопроекта гласи, че лимитът за производство на вино за "семейна консумация" ще е 500 литра годишно. Това е двойно по-малко от сега действащото ограничение - до 1000 литра, без подаване на декларации към Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

Що се отнася до ракията, там вече действа правило, според което се позволява производство на до 30 литра ракия годишно на семейство с намалена акцизна ставка. То беше уредено в Закона за акцизите и данъчните складове, а в предложения законопроект правилото се вписва и утвърждава.

Още: Как най-лесно се оправя кисело вино

"Семейна консумация" са произведените вино и ракия, които нямат търговско предназначение, получени са от грозде или плодове собствено производство, ограничени са по количество до 0,3 хектолитра за ракия и до 5 хектолитра за вино на година и са предназначени за консумация от домакинството на производителя на гроздето или плодовете, гласи законопроектът.

Снимка: iStock

Мотивите: изпълняват се европейски изисквания

Предлаганият проект отменя действащия досега Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН) и ще регулира по нов начин обществените отношения, свързани с условията и реда за производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на виненото грозде, лозаро-винарските продукти, ароматизираните лозаро-винарски продукти, плодовите вина, продуктите на основата на плодови вина, оцета, етиловия алкохол от земеделски произход и дестилатите от земеделски произход, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на производствения потенциал в лозаро-винарския сектор.

"Необходимостта от приемане на нов закон е основно обусловена от поетия от българската държава ангажимент в този смисъл пред Европейската комисия", пише в мотивите на вносителя. Добавя се, че страната ни е нарушила директива на Европейския парламент и Съвета на ЕС от далечната 1998 г. Тя е свързана с процедура за предоставянето на информация съгласно действащия закон - етикетиране, правила за производство, представяне на продуктите.

Още: Иззеха близо половин тон ракия без акциз - била с 49% съдържание на алкохол

"Продуктите от лозаро-винарския сектор следва да се произвеждат в съответствие с определени правила относно енологичните практики и ограничения, които да гарантират общественото здраве и очакванията на потребителите по отношение на качеството и производствените методи", пише в мотивите.

Снимка: iStock

Определят се и ясни правомощия на контролните органи и са предвидени санкции за нарушителите. Намалява се и административната тежест, като се предвижда производителите на вино да водят по-малък брой дневници, гласят още аргументите на вносителя.

Критики за управляващите от Корнелия Нинова

Критики отправи и бившият лидер на БСП Корнелия Нинова. От двора си, с грозд в ръце, тя атакува управляващите, че "дерат още една кожа от хората". По думите ѝ - вместо да решава проблемите с безводието и растящите цени, властта иска да си "попълни бюджета", от който "ежедневно се крадат милиони".

"За нищо не стават, тези хора не могат да управляват. Единственият изход да тръгнат нещата добре, е да си ходят", смята Нинова.

Още: Проверяват колетите за домашно вино и ракия, глобата е поне 1000 лв.