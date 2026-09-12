Войната в Иран::

Йотова обмисля свикването на КСНС

12 септември 2026, 11:41 часа 939 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Йотова обмисля свикването на КСНС

Свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) обмисля президентът Илияна Йотова. На въпрос има ли настройка да свика консултативен съвет, защото отново има взривове на складове в "ЕМКО", президентът отговори, че ще обмисли този въпрос, "тъй като много зачестиха тези случаи". "Още повече, виждате, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна, и трябва нашите служби за сигурност да се произнесат", заяви Йотова.

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Консултативният съвет за национална сигурност е съвещателен орган по въпросите на националната сигурност, чийто статут е определен със закон, пише на сайта на президентската институция. КСНС се възглавява от президента на България. КСНС обсъжда въпроси и изготвя становища и предложения, свързани с политиката за националната сигурност, гарантирането на гражданския мир, обществения ред и правата и интересите на българските граждани и действията при възникване на опасност за националната сигурност. Цел на Консултативния съвет е постигането на политическо съгласие и единодействие по приоритетни теми на сигурността и отбраната на страната.

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Илияна Йотова КСНС ЕМКО
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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