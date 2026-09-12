Мбапе шокира футболния свят с изказване за Ламин Ямал и "Златната топка"

Суперзвездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе отново се обяви за фаворит за "Златната топка", като заяви, че никой не е имал по-добър индивидуален сезон от него. Той също така изрази висока оценка за сензацията на Барселона Ламин Ямал. Френският нападател продължава "отчаяната си кампания" да спечели най-престижната индивидуална награда за първи път, въпреки че вторият му сезон на "Сантяго Бернабеу" не донесе големия отборен успех, на който се надяваше.

Килиан Мбапе продължава "кампанията" си за "Златната топка"

През последните дни Мбапе даде няколко интервюто, в които се обяви за фаворит и каза, че би гласувал за себе си. Сега той говори пред "L’Equipe". Французинът отново беше категоричен, когато беше попитан за шансовете си за "Златната топка": "Никой не е имал по-добър сезон миналата година от мен." През миналата кампания той отбеляза 42 гола в 44 мача. Що се отнася до индивидуално представяне, неговите показатели със сигурност не могат да се конкурират с 61 попадения на Хари Кейн в 51 мача за Байерн Мюнхен.

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"Харесвал Ламин Ямал"

Това е смело твърдение, особено като се има предвид, че и Ламин Ямал се нареди сред водещите претенденти след сезон, в който тийнейджърът съчета зрелищни статистически показатели с впечатляваща колекция от отличия. Каквото и да означава това, Мбапе не отхвърли предизвикателството на Ямал. Точно обратното. Попитан за младите играчи, на които се възхищава, нападателят на Реал Мадрид специално посочи звездата на Барселона, наред с група високо оценени таланти от цяла Европа: "Сред младите играчи харесвам Ламин Ямал. Той притежава всичко. Харесвам Естевао, който показва изключителна креативност. Тук Арда Гюлер може да стигне много далеч. Ендрик има потенциал - той е голмайстор. Уорън Заир-Емери и Дезире Дуе със сигурност ще имат великолепни кариери."

Аргументите за Ямал за "Златната топка" се основават не само на индивидуалния му блясък. Той спечели Световното първенство с Испания, като през миналия сезон добави към колекцията си и титлата в Ла Лига, както и Суперкупата на Испания с Барселона. Сега той носи капитанската лента на каталунците, което е още един показател за това колко бързо е нараснал статутът му. Мбапе, от друга страна, записа изключителен индивидуален сезон, но Реал Мадрид не успя да превърне головете и представянията му в големите трофеи, които се очакваха на „Бернабеу“. Хари Кейн пък направи и двете - спечели "Златната обувка" като голмайстор на Европа и вдигна три трофея с Байерн Мюнхен.

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