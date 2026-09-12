Атанасов вика Радев в парламента след поредния взрив в "ЕМКО"

Радев, ти отговаряш за сигурността - идвай на доклад пред парламента! Съгласно Конституцията Министерски съвет осигурява сигурността в страната. Затова, господин премиер - елате в парламента и дайте отговор как изпълнявате това свое задължение. Това заяви ген. Атанас Атанасов в своя позиция, разпространена от пресцентъра на ДСБ, след взривовете във военния склад на "ЕМКО" в петък.

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Атанасов уточнява, че складовете за боеприпаси на фирмата са се взривили само 33 дни след предишния взрив. „Това се случва на фона на съществена динамика в руската диверсионна активност в Европа през последните месеци - за което партньорските на България служби отдавна предупреждават и предприемат насрещни действия. Само у нас обаче всичко изглежда спокойно и проблеми няма - питайте премиера Радев, военния министър и г-жа Йотова, която 18-ти месец отказва да изпълни конституционното си задължение за свикване на КСНС“, възмутен е той.

По думите на Атанасов „очевидната истина е, че България е най-слабото звено в европейската система за сигурност“. „Ненужно е да си казваме, че Кремъл обича слабостта и насочва усилията си именно там, където е най-лесно“, добавя депутатът.