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"Помилвала е наркодилъра Петричкия Ескобар": Асен Василев иска Йотова да се оттегли от президентския вот (ВИДЕО)

11 септември 2026, 11:40 часа 1487 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Помилвала е наркодилъра Петричкия Ескобар": Асен Василев иска Йотова да се оттегли от президентския вот (ВИДЕО)

"Г-жа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Призовавам г-жа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор - трябва да се оттегли от президентската надпревара незабавно. Призоваваме всички почтени хора в комитета на г-жа Йотова да оттеглят подписите си и подкрепата за нейната кандидатура. България има нужда от президент, който защитава децата ни, а не от президент, който помилва Петричския Ескобар", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във връзка с Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар - помилван от Илияна Йотова през 2022 г., а след това хванат отново с наркотици. 

"Ако повторим думите на един бивш премиер с малка корекция - ние ги хващаме - те ги помилват", добави още Асен Василев.

Попитан защо точно сега повдигат този въпрос, лидерът на "Продължаваме промяната" отговори, че го правят сега, защото Йотова иска доверието на българските граждани. 

Василев с критика към мотивите на Йотова

Той разкритикува Йотова, че не е видяла нехуманно отношение по казуса с Десислава Иванчева, но е видяла такова по казуса с наркодилър.

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Лидерът на "Продължаваме промяната" добави, че мотивите за помилването не са публично, но са свързани със животозастрашаващо състояние. 

"Застрашаващото живота състояние не пречи на Петричкия Ескобар още в началото на 2023 г. да продължи престъпната си дейност. През 2023 г. е заловен с 5 кг. кокаи. Всичко това се случва без знанието на българските граждани, тъй като мотивите не са публични, а указът, не е публикуван вн "Държавен вестник", заяви Василев. ОЩЕ: Звъннах в инициативния комитет на Йотова, включи се гласово съобщение: За връзка с Първи отдел, натисни 3. За връзка с Шести отдел, доносници, нищо не натискай, знаем те

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Илияна Йотова Асен Василев Продължаваме промяната президентски избори 2026 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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