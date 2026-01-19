Извънредно! Румен Радев подава оставка като президент

Президентът Румен Радев подаде оставка като държавен глава и обяви, че ще участва на предстоящите предсрочни парламентарни избори тази година. Това стана на специално обръщение към нацията от "Дондуков" 2. Припомняме, че днешната дата е символична, защото на 19 януари 2017 г. Радев и Илияна Йотова полагат за първи път клетва като президент и вицепрезидент на Република България пред Народното събрание, а на 22 януари официално встъпват в длъжност.

"Преди 9 години ми гласувахте доверието да бъда президент. През 2021 година го направихте отново. Заедно преживяхме множество кризи. Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебни правителства, да отстоявам държавния и обществен интерес. Днес за последен път се обръщам към вас като президент на България", каза той.

Какво следва?

Ако Радев се готви да се яви на парламентарните избори, той трябва да подаде "оставка" пред Конституционния съд, който само трябва да я констатира - стига да не е подадена под натиск. Тогава мандатът му ще бъде довършен от вицепрезидента Илияна Йотова. Медии спекулираха вчера с възможна и нейна оставка, което би направило председателката на Народното събрание Рая Назарян президент. Назарян заяви, че би поела функциите, ако се стигне до такъв сценарий.

Йотова обаче няма да предприема такива действия. Това означава, че тя ще трябва да довърши процедурата по назначаване на служебен премиер от т.нар. домова книга, който да състави служебно правителство и да насрочи датата за предсрочните избори.

Изявлението му идва на фона на неспиращите спекулации, че той ще подаде оставка една година преди края на мандата и да оглави нова политическа сила за парламентарните избори през пролетта.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян коментира в отговор на журналистически въпроси, че "в ГЕРБ няма страх от евентуалното явяване на Радев на политическата сцена".

"Това е нормалната политическа ситуация: да има проекти с идеи, да печелят с убеждения и аргументи", заяви още Рая Назарян. Тя вече декларира готовност да заеме временно президентския пост, в случай, че и президентът и вицепрезидентът Илияна Йотова се оттеглят от постовете си.

Дептутатът от "ДПС-Ново начало" Хамид Хамид нарече държавния глава "завалията" в коментар на предстоящото изявление на президента Румен Радев.