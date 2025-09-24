Войната в Украйна:

Адвокат Хаджигенов каза в типичен стил защо Благомир Коцев остава в ареста

24 септември 2025, 09:39 часа 585 прочитания 0 коментара
Адвокат Хаджигенов каза в типичен стил защо Благомир Коцев остава в ареста

Пичове, извадете емоцията от уравнението и прочетете бавно следното: "По делото не са налице убедителни доказателства, които да оневиняват обвиняемия."... Пак го прочетете, бавно и внимателно, докато вникнете в казаното. Правният език е архаичен, внимателен, понякога иносказателен, но достатъчно ясен... Това написа адвокат Николай Хаджигенов в профила си във Facebook относно мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев.

ОЩЕ: Окончателно: Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

И обясни: "Изречението означава, че са налице достатъчно, на този етап доказателства за виновността или иначе казано, че е извършил нещата за които е обвинен. Това е първата предпоставка за мерките за неотклонение и не нарушава презумпцията за невиновност, защото мерките не решават дали е виновен или не. И за пореден път - нито СГС, нито САС са спеца.

За тези, които не знаят спеца беше създаден, точно защото през именно тези съдилища НЕ минаваха глупостите на прокуратурата....".

Коцев остава в ареста

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че вчера съдът реши, че кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста. Четвърти съдебен състав намира доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че Коцев е участвал в престъпна група за корупционни престъпления. Според съда, ако е на свобода, може да извърши друго престъпление, като попречи на разследването. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ОЩЕ: Заради ареста на Благомир Коцев: Евродепутати атакуват плащанията към България

Пред магистратите Коцев заяви, че няма как да повлияе на разследването срещу него и подчерта, че "няма никакво желание да се връща в общината". "Нека прокуратурата поиска отстраняването ми", допълни той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Николай Хаджигенов Благомир Коцев
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес