Адвокат Хаджигенов каза в типичен стил защо Благомир Коцев остава в ареста

Пичове, извадете емоцията от уравнението и прочетете бавно следното: "По делото не са налице убедителни доказателства, които да оневиняват обвиняемия."... Пак го прочетете, бавно и внимателно, докато вникнете в казаното. Правният език е архаичен, внимателен, понякога иносказателен, но достатъчно ясен... Това написа адвокат Николай Хаджигенов в профила си във Facebook относно мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев.

И обясни: "Изречението означава, че са налице достатъчно, на този етап доказателства за виновността или иначе казано, че е извършил нещата за които е обвинен. Това е първата предпоставка за мерките за неотклонение и не нарушава презумпцията за невиновност, защото мерките не решават дали е виновен или не. И за пореден път - нито СГС, нито САС са спеца.

За тези, които не знаят спеца беше създаден, точно защото през именно тези съдилища НЕ минаваха глупостите на прокуратурата....".

Коцев остава в ареста

Припомняме, че вчера съдът реши, че кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста. Четвърти съдебен състав намира доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че Коцев е участвал в престъпна група за корупционни престъпления. Според съда, ако е на свобода, може да извърши друго престъпление, като попречи на разследването. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Пред магистратите Коцев заяви, че няма как да повлияе на разследването срещу него и подчерта, че "няма никакво желание да се връща в общината". "Нека прокуратурата поиска отстраняването ми", допълни той.