Ясно е кой ще е председателят на парламента от "Прогресивна България"

Бившият служебен министър Гълъб Донев е сред обсъжданите имена за председател на 52-ото Народно събрание, въпреки че синдикатите са очаквали той да оглави Министерството на труда и социалната политика. Това стана ясно от коментар на президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов пред БНР.

"Положителното е, че познаваме част от хората, които ще заемат ключови позиции, и донякъде ни е ясно как мислят. Едно от очакванията беше Гълъб Донев да поеме МТСП, но се оказва, че може да оглави парламента. Тепърва ще видим как ще се подредят останалите назначения. Засега идеите не са особено ясни, а програмите, представени по време на кампанията, не дават достатъчно конкретика. Аз присъствах на откриването и ми направи впечатление, че има твърде много еклектика и неясноти - с такава основа трудно се управлява", заяви Манолов.

Той подчерта, че синдикатите подготвят конкретни искания към бъдещото управление на "Прогресивна България", които ще бъдат представени в близките седмици.

"Първо трябва да видим как ще се конфигурира властта, защото в момента ситуацията е доста хаотична. Опитът показва, че предизборните обещания често нямат много общо с реалните действия след това. Важно е кои ще поемат ключовите ресори - финансите, социалната политика, екологията, енергетиката", посочи още той.

