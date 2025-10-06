Войната в Украйна:

Желязков: Балканите са подложени на най-силното хибридно въздействие в момента

06 октомври 2025, 12:08 часа 244 прочитания 0 коментара
Желязков: Балканите са подложени на най-силното хибридно въздействие в момента

Балканите са подложени на най-силното хибридно въздействие в момента, коментира премиерът Росен Желязков по време на откриването на Четвъртия форум на главните прокурори на балканските държави, провеждащ се в София. Той акцентира върху киберпрестъпността и необходимостта да се противодейства на опитите за кибермоделиране на обществени отношения, съобщиха от правителствена информационна служба. Според него международното сътрудничество в областта на ефективното правоприлагане е от огромно значение, особено в регион като Балканите - люлка на турбуленция и предизвикателства, но и място на големи възможности.

Премиерът Желязков изтъкна ролята на многостранното сътрудничество, включително в сферата на ефективното правоприлагане за постигането на устойчиво развитие, за защитата на демокрацията, човешките права и за отстояване върховенството на правото.

"Това е единствената предпоставка за възпиране, превенция и ефективно противопоставяне на зловредни действия", добави още Желязков.

Форумът на балканските главни прокурори

Форумът има за цел да затвърди доброто сътрудничество между прокурорите от Балканския полуостров по наказателноправни въпроси, превенцията и противодействието на трансграничната организирана престъпност, на трафика на наркотични вещества, оръжия и нелегалната миграция.

Министър-председателят открои прекрасното сътрудничество между България и Турция по отношение на противодействието на нелегалната миграция. Премиерът Желязков поздрави представителите от Западните Балкани и по-специално от Албания и от Косово за усилията им за борба с организираната престъпност, отбелязвайки, че действията в тази посока са от значение не само за региона, но за цяла Европа. ОЩЕ: Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Киберпрестъпност Росен Желязков хибридна война
