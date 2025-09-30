Войната в Украйна:

Желязков след молдовските избори: Молдова ясно и твърдо избра своя европейски път

30 септември 2025, 10:10 часа 320 прочитания 0 коментара
"Молдова ясно и твърдо избра своя европейски път. България ще продължи да подкрепя нашите приятели в този важен процес към споделено европейско бъдеще", написа българският министър-председател Росен Желязков в платформата Х след молдовските избори. Той поздрави президента на Молдова Мая Санду за нейната решителна победа на парламентарните избори, които се проведоха на 28 септември в страната. "Недвусмислените резултати от парламентарните избори в Молдова допълнително потвърждават европейското бъдеще на страната, което България твърдо и последователно подкрепя, заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа Х.

Молдовските избори

Припомняме, че на парламентарните избори, проведени на 28 септември, Партията на действието и солидарността (ПДС/PAS), основана от президента на страната Мая Санду, спечели 50,2% подкрепа, което я постави в позиция на тотален контрол срещу проруските опозиционни блокове. С течение на вечерта PAS увеличаваше преднината си, след като зае първото място при 10% преброени гласове.

Така Молдова ще продължава да прокарва проевропейска политика с цел членство в ЕС, след като формацията на Санду, си осигури пълно мнозинство в законодателния орган.

От резултатите, цитирани от сайта на молдовската Централна избирателна комисия, става ясно, че втора сила е прокремълският опозиционен Патриотичен блок. Той е съставен от четири проруски партии. Коалицията организира протест пред сградата на местната ЦИК с твърдения, че резултатите били фалшифицирани.

 На вчерашния протест срещу изборните резултати, воден от бившия молдовски президент Игор Додон, който е едно от оръжията на Кремъл в страната, се събраха около 300 души и той трая около 30 минути, коментира американската неправителствена организация Институт за изучаване на войната (ISW). ОЩЕ: МВнР: Молдова ще заеме гордо място в нашето европейско семейство

 

