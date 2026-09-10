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ПП са търсени от партията на Радев за ВСС: Ето какво са отговорили (ВИДЕО)

10 септември 2026, 13:19 часа 305 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ПП са търсени от партията на Радев за ВСС: Ето какво са отговорили (ВИДЕО)

"Като си напишем домашното - ще излезем с ясна позиция", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на брифинг в парламента във връзка с процедурата за ВСС. От думите му стана ясно, че от "Продължаваме промяната" са търсени за разговори от "Прогресивна България" относно парламентарната квота на ВСС. "Нашият отговор беше ясен - има приети процедурни правила и ние ще ги спазим точно. Всяка партия да направи нейните номинации, което се случи, след което да огледаме номинациите и да решим кои бихме подкрепили и кои не бихме. Дайте ни още няколко дни, за да огледаме номинациите на Прогресивна България", както и на колегите от "Демократична България", каза още Василев. 

Хазарта и бързите кредити

Бившият финансов министър коментира и предложенията на Министерство на икономиката за бързите кредити. Относно бързите кредити според него предложенията на властта изглеждат по-скоро като овладяване на сектора, а не като защита на потребителите. 

Според него в законопроекта на управляващите е отхвърлена разпоредбата за достъп до регистъра на хазартно зависимите, така че хора, които са хазартно зависими да не могат да получават бързи кредити.

Той е на мнение даже, че хора със запори не може да получават бързи кредити, за да не продължат да затъват. 

Василев коментира и темата за забрана на рекламата на хазарта. "Това, което чуваме от колегите от "Прогресивна България", че мислят и обмислят, силно се надявам след това мислене да подкрепят истинска забрана, а не имитиращи продукти", добави още Василев. ОЩЕ: Без билбордове на всеки 50 метра: Властта готви концепция за хазартната реклама (ВИДЕО)

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Цените на горивата

Асен Василев коментира и цените на горивата, като според него или има проблем с начина на ценообразуване в "Лукойл", или с начина на ценообразуване на бензиностанциите. 

В тази връзка той напомни, че по времето на Кирил Петков, когато бяхме достигнали такива цени, е предприета мярка, с която да се защитят българските потребители, а именно чрез автоматична отстъпка от 0.25 лв. за дизел, А95, газ и метан. 

"В момента не виждаме никакво действие на правителството в тази посока, а това е начин да се защиотят българските потребители и да се намали натиска на инфлацията. Надяваме се да видим няколко предложения от Министерски съвет", заяви Василев. ОЩЕ: Идват ли ниски цени на горивата: Прогноза и тенденция от зам.-министъра на енергетиката

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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