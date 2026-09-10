"Явно в ГЕРБ има страх и объркване": Радев призова да се изберат най-подходящите кандидати за ВСС

"Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области." Това каза премиерът Румен Радев пред български журналисти в Париж.

"Това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно. Вие видяхте политиката на най-голямата доскоро партия - ГЕРБ, да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване. Но в българския парламент трябва да направим всичко възможно да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати", заяви Радев.

Рамо до рамо с Макрон

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Министър-председателят, който е в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси, отбеляза, че страната ни е имала много важно и силно участие във форума.

"Ако уважаваме историята, трябва да признаем, че президентът Макрон беше първият, който отвори дебата за стратегическа европейска автономия и днешният форум е продължения на тази визия. Космосът е основният стълб на тази визия като възможност на Европа да се развива във високотехнологични направления, свързани с икономиката, отбраната и всички направления на човешката дейност", посочи Румен Радев.

"Можем да бъдем горди с постиженията на България в областта на Космоса както в исторически план, така и в днешния ден. Всяка държава трябва да допринася за тази силна европейска космическа екосистема. "Ендуросат" не е единствената българска фирма, която се ползва с огромно уважение тук и е водещ инвеститор във френската авиационна индустрия. Имаме български компании, които работят за обработката на данни, анализа на данни по програмата "Сентинел". България напредва сериозно", подчерта премиерът.

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Той припомни, че неговия служебен кабинет през 2023 г. е положило огромни усилия да обособи бившето военно летище Доброславци като индустриална зона.

"След това имаше няколко години застой. Много се радвам, че преди няколко месеца държавата подписа меморандум именно с "ЕндуроСат" за превръщането на авиобаза "Доброславци" в развоен център за Космос и за отбранителна индустрия. Интересът към тази зона вече е голям и съм сигурен, че когато има силна политическа воля от страна на правителството, когато имаме такива иновативни и агресивно развиващи се компании като "ЕндуроСат", успехът е сигурен. Надявам се до няколко години да има един сериозен развоен център, който да и български таланти, и международни инвеститори, така че в България да развиваме Космос, наука, отбранителни технологии на най-високо световно ниво", коментира премиерът.

По думите му още конкуренцията е огромна, Космосът в САЩ и в Китай се развива с бурни темпове.

"Единственият начин да бъдем конкурентоспособни, да запазим суверенитет в науката, във високите технологии, е да преодолеем фрагментацията в Европа по отношение на отбранителна и космическа наука и индустрия. Именно затова и призивът на председателя на Европейската комисия и на президента Макрон е да обединим усилията си. Защото силна икономическа космическа екосистема означава силен принос на всяка една европейска държава", посочи Радев.

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"Преди около две десетилетия Космосът беше привилегия само на големи държави, на държави само с голяма финансова и индустриална мощ. Днес, с напредъка на изкуствения интелект, на информационните технологии, с все по-растящото значение на обработката на информацията всяка държава, всяка компания, която има визия, енергия, талант и работи здраво може да бъде част от европейското космическо семейство. Българските компании в областта на Космоса го доказват всеки ден. Ние се ползваме с уважение и авторитет на този световен форум", каза още министър-председателят.

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