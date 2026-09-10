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"Българската история не трябва да се пише от управляващите": ПП иска изслушване на директора на БНТ (ВИДЕО)

10 септември 2026, 13:04 часа 465 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Българската история не трябва да се пише от управляващите": ПП иска изслушване на директора на БНТ (ВИДЕО)

Българската история е прекалено важна и не трябва да се пише от управляващите в момента. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на брифинг в парламента във връзка със сваленото предаване "История.БГ" и журналиста Георги Ангелов от ефира на БНТ. В тази връзка от формацията искат изслушване на генералния директор на БНТ и председателя на СЕМ.

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"Предаването История.БГ е дългогодишно, минало през различни управления и никога досега не е имало намеса в редакционна политика. Изключително важно е да се разбере защо е свалено предаването и писмените мотиви", каза Василев. 

 

В контекста на твърденията, че Георги Ангелов не е ходил на работа и че предаването може да е имало нисък рейтинг, Василев отговори: "Ако не е ходил на работа - кога не е ходил на работа? Ако рейтингът е нисък - кога е измерен и е нисък рейтингът. Нека видим това обяснение и че наистина няма нищо общо с редакционната политика на предаването", добави още лидерът на "Продължаваме промяната".

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Той напомни, че за Евровизия не е имало никаква реакция, за да не бъдат обвинени във вмешателство в работата на БНТ, но по думите му, когато става дума за история, нещата са много по-сериозни. ОЩЕ: Заради "българския Дугин": Атанасов алармира, че в БНТ върви чистка (ВИДЕО)

 

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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