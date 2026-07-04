Йотова към Тръмп: 250-годишнината от независимостта на САЩ е повод за увереност в силата на свободата

"Идеите, залегнали в Декларацията за независимост на САЩ, остават важен морален ориентир и основа за международното сътрудничество на фона на глобалните предизвикателства. 250-годишнината от независимостта на САЩ е повод за увереност в силата на свободата, демократичните институции и партньорството между нашите държави."

Това заявява държавният глава Илияна Йотова в поздравителен адрес до президента на САЩ Доналд Тръмп по повод Деня на независимостта на страната – 4 юли. За националния празник българският президент пожелава на американския народ успехи, мир и благоденствие.

"Преди два века и половина основателите на американската държава утвърждават принципи, които оставят траен отпечатък върху развитието на съвременния демократичен свят – всички хора са създадени равни и притежават неотменими права, сред които правото на живот, свобода и стремеж към щастие", отбелязва президентът Йотова. По думите й тези принципи продължават да вдъхновяват поколения в стремежа им към свобода, човешко достойнство и по-добро бъдеще.

Още: "Възраждане на комунистическата заплаха на наша земя": Тръмп пак плаши САЩ навръх 250-годишнината от основаването

Държавният глава изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ. "Убедена съм, че на основата на взаимното доверие, споделените демократични принципи и съюзническата ни солидарност ще продължим да развиваме и задълбочаваме двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието", заявява президентът.

Още: Победа на Йотова още на първи тур и конституционно мнозинство на ПБ, ГЕРБ и ДПС? Говори Силвия Великова (ВИДЕО)