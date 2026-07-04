Ще пратим бързо комунистите в изгнание. Америка никога няма да е комунистическа държава

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - по случай 250 години независимост на САЩ. От казаното от него излезе, че след като "изгонят комунистите", американците щели да продължат да изграждат по-силна държава - ОЩЕ: България има дълъг път: Наследството на комунизма е още тук
Trump on communists:— Clash Report (@clashreport) July 4, 2026
We will send them into exile. We will send them quickly away. pic.twitter.com/lofE3lOIwO
Междувременно, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен наблегна, че е абсолютно недопустимо Израел да продължава колониалната си политика на Западния бряг - ситуацията категорично се влошава, вече се съгласихме да има санкции срещу екстремистки израелски заселници и лица на "Хамас", уточни тя - ОЩЕ: Мерц предупреди Израел да не анексира Западния бряг
EU’s von der Leyen:— Clash Report (@clashreport) July 3, 2026
The continued expansion of Israeli settlements in the West Bank is utterly unacceptable.
The violence used to achieve this expansion is abhorrent.
This undermines the future of the two-state solution, which in our view remains the only viable path to… pic.twitter.com/3E1xzJpja4