Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ще пратим бързо комунистите в изгнание. Америка никога няма да е комунистическа държава

04 юли 2026, 10:07 часа 173 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ще пратим бързо комунистите в изгнание. Америка никога няма да е комунистическа държава

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - по случай 250 години независимост на САЩ. От казаното от него излезе, че след като "изгонят комунистите", американците щели да продължат да изграждат по-силна държава - ОЩЕ: България има дълъг път: Наследството на комунизма е още тук

Междувременно, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен наблегна, че е абсолютно недопустимо Израел да продължава колониалната си политика на Западния бряг - ситуацията категорично се влошава, вече се съгласихме да има санкции срещу екстремистки израелски заселници и лица на "Хамас", уточни тя - ОЩЕ: Мерц предупреди Израел да не анексира Западния бряг

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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