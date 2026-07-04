Протестът срещу Румен Радев излиза в лятна почивка

Вторият антиправителствен протест срещу правителството на "Прогресивна България" под надслов "АНТИрадев" се проведе в петък вечерта между сградите на правителството, президентството и парламента. За известно време бе блокирано движението по улица "Леге" между сградата на президентството и Националния археологически музей. Новината от демонстрацията е свързана с нейното излизане в "отпуска", след като организаторът и общественик Манол Глишев призова гражданите да излязат на протест отново през есента.
"Ние сме малко над 6 милиона и е напълно реалистично тази есен да започнем да се събираме на добре организирани протести в цялата страна. Тогава нещата ще станат сериозни", допълни той, цитиран от БТА
Протестиращите носеха плакати с надписи "Финансовата подкрепа за режима в Кремъл е съучастие в убийството на деца" и "82 години стигат". Скандираха "Тук не е Русия".
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Вторият протест срещу управлението на премиера Румен Радев посочи и няколко основни причини за недоволството:
- бюджетния дефицит;
- "лъжите на Радев пред собствените му фенове";
- одита, който според тях ще доведе до намаляване на пенсиите;
- премахването на парламентарната комисия за децата;
- замразяването на майчинските;
- закриването на Комисията по досиетата;
- опасността България да бъде въвлечена във война;
- "руските зависимости на Румен Радев и неговата партия".
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