Протестът срещу Румен Радев излиза в лятна почивка

Вторият антиправителствен протест срещу правителството на "Прогресивна България" под надслов "АНТИрадев" се проведе в петък вечерта между сградите на правителството, президентството и парламента. За известно време бе блокирано движението по улица "Леге" между сградата на президентството и Националния археологически музей. Новината от демонстрацията е свързана с нейното излизане в "отпуска", след като организаторът и общественик Манол Глишев призова гражданите да излязат на протест отново през есента.

"Ние сме малко над 6 милиона и е напълно реалистично тази есен да започнем да се събираме на добре организирани протести в цялата страна. Тогава нещата ще станат сериозни", допълни той, цитиран от БТА

Протестиращите носеха плакати с надписи "Финансовата подкрепа за режима в Кремъл е съучастие в убийството на деца" и "82 години стигат". Скандираха "Тук не е Русия".

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Вторият протест срещу управлението на премиера Румен Радев посочи и няколко основни причини за недоволството:

бюджетния дефицит;

"лъжите на Радев пред собствените му фенове";

одита, който според тях ще доведе до намаляване на пенсиите;

премахването на парламентарната комисия за децата;

замразяването на майчинските;

закриването на Комисията по досиетата;

опасността България да бъде въвлечена във война;

"руските зависимости на Румен Радев и неговата партия".

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