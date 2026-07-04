Изчисления: Как да платим по-малко от новите такси с мито за пазаруването от Temu, Shein и AliExpress?

3 евро - това е таксата, която вече се налага на територията на ЕС за пратките, закупени от онлайн магазини извън съюза. Това важи само за поръчки, чиято обща стойност на покупката не надвишава 150 евро. Има и още тънкости, от които европейските потребители де факто могат да спестят доста пари, показват изчисления на Actualno.com.

Според инициаторите на идеята от Еврокомисията на ниво търговия мярката би трябвало да възстанови справедливостта между вносителите, като гарантира, че търговците на дребно от ЕС, които внасят на едро, и големите онлайн оператори извън ЕС, се конкурират при едни и същи регулаторни условия. "Пазарът на електронна търговия в ЕС остава отворен - но това не може да става за сметка на европейските потребители и предприятия. Стоките, влизащи в съюза, трябва да отговарят на същите стандарти за съответствие и проследимост като стоките, продавани на нашия единен пазар. Платформите и продавачите, които печелят от европейските потребители, трябва да играят по същите правила като европейските предприятия", заяви търговският еврокомисар Марош Шефчович.

Какво се променя?

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От 1 юли всяка пратка, пристигаща от Китай, от американския или британския "Амазон", от Беларус или от Австралия например, ще се обмитява допълнително при влизането ѝ в ЕС, ако общата стойност на покупките е до 150 евро. Това ще важи и за покупки от интернет магазини, които имат складове в Европа, освен ако самите стоки не са произведени на територията на ЕС.

Митата ще се събират до 1 юли 2028 г., когато ще започне да функционира Центърът за митнически данни на ЕС за електронна търговия, чрез който митата ще се изчисляват въз основа на стойността, произхода и тарифното класиране на стоката.

Пазарувайте по категории

Най-важното условие, за да намалите таксата до минималните 3 евро, е да знаете как да пазарувате. Митото се определя от категориите стоки, които се намират в пратката. Всеки вид продукт представлява една категория. Размерът на новата такса зависи от разнообразието в пратката - всяка отделна категория стока в пратката подлежи на обмитяване с по 3 евро. За еднообразните поръчки - таксата се запазва на минималните 3 евро. По този начин излиза, че размерът на новата такса ще зависи от разнообразието в кашона, т.е. всяка отделна категория стока в пратката подлежи на обмитяване с по 3 евро. За еднообразните поръчки - таксата се запазва на минималните 3 евро.

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По този начин при покупка на една или осем тениски, вие ще дължите 3 евро за кашона, в който ще пристигнат. Но ако в него има една тениска и една играчка, то таксата скача на 6 евро, защото това са две различни позиции. Митническата такса става 9 евро, ако в кашона ви има например две играчки, един шал и три книги. Но и обратно - ако сте си купили 1000 найлонови торбички, то митото отново ще е 3 евро.

Особено ако пазарувате стоки от една категория, бихте могли да се комбинирате с ваши близки или сами да купите по-голямо количество, ако имате нужда от него.

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Кой ще плаща тези 3 евро на практика?

Дори и да не смятаме всеки път таксата, която ще ни се начисли, то магазина ще го прави вместо нас - сайтовете сами ще разпределят различните покупки по категории и изчислява общото мито. От ноември 2026 г. те ще трябва да декларират съответните идентификатори на продукта в митническите декларации.

Ако стоките се продават няколко пъти, преди да влязат в ЕС, и една от тези продажби е "дистанционна продажба" (като онлайн продажба на клиент от ЕС), тогава митниците ще се съсредоточат само върху тази крайна продажба от разстояние, когато прилагат митническите правила.

Ако след проверка на митническата декларация митническите органи стигнат до заключението, че стоките са били продадени при дистанционна продажба, те прилагат правилата, уреждащи съответния режим, все едно че стоките са били продадени при дистанционна продажба.

Клаузата ще позволи на митническите органи да пренебрегнат схемите за прикриване на продажбата на потребител чрез изкуствено изменение на договори, групиране на стоки или поръчки, чиято цел е да се избегне плащането на временното мито.

Най-късно до 1 ноември ЕС ще започне да събира още една такса от колетните пратки, идващи от трети страни - такса за обработката им от митниците. Така онлайн пакетите, идващи от неевропейски търговци, ще поскъпнат в разгара на купуването на коледните подаръци Формално потребителят не е длъжникът, който трябва да плати митото. Правната отговорност за правилното му изчисляване и плащане е на платформите и продавачите или на превозвача или агента, който декларира стоките пред митническите органи (ако складът е в ЕС). Така че юридически това не е такса, събирана от купувача при доставката.