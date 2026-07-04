Край на приказката за едни, нови надежди за други: Ясни са всички 1/8 финални мачове на Мондиал 2026

След края и на последният мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол 2026 станаха ясни всички двойки на осминафиналите, които започват още в петък вечер (4 юли) в 20:00 часа българско време.

Големите отсъстващи ще са Германия и Нидерландия, които не успяха да продължат напред след загуби съответно от Парагвай и Мароко.

Кога са мачовете и кой срещу кого?

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Ето какво ни очаква в следващата фаза на шампионата и кога да следите мачовете от осминафиналите:

4 юли, 20:00 Канада - Мароко

5 юли, 00:00 Парагвай - Франция

5 юли, 23:00 Бразилия - Норвегия

6 юли, 03:00 Мексико - Англия

6 юли, 22:00 Португалия - Испания

7 юли, 03:00 САЩ - Белгия

7 юли, 19:00 Аржентина - Египет

7 юли, 23:00 Швейцария - Колумбия

The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Снимка: Getty images

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*Възможна е промяна на часа на мача Мексико - Англия заради гръмотевични бури в Мексико. Обсъжда се промяна и на началния час на Парагвай - Франция и Бразилия - Норвегия, а причината са високите температури в САЩ.

На този фон схемата с придвижването на отборите напред в турнира показва и следното разпределение на четвъртфиналните сблъсъци:

9 юли, 23:00 Канада/Мароко - Парагвай/Франция

10 юли, 22:00 САЩ/Белгия - Португалия/Испания

12 юли, 00:00 Бразилия/Норвегия - Мексико/Англия

12 юли, 04:00 Швейцария - Колумбия/Гана - Аржентина/Египет

Полуфиналите са през следващата седмица - във вторник и сряда, 14 и 15 юли, от 22:00 часа. На 19 юли в полунощ българско време ще се изиграе и мачът за третото място, а големият финал на Мондиал 2026 е на 19 юли в 22:00 часа.

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