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Кадрите на Пеевски водят министрите за носа: Мирчев говори за летящ будоар

03 юли 2026, 14:36 часа 1074 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кадрите на Пеевски водят министрите за носа: Мирчев говори за летящ будоар

"Когато Пеевски си има държава, е възможно всичко. Възможно е „Гранична полиция“ да даде едни данни на служебния министър на МВР Дечев, в които липсват данни за конституционен съдия, пътувал с Пеевски, а ГДБОП да предостави съвсем различна информация на редовния министър на МВР, потвърждаваща, че данните за съвместни пътувания са факт. Когато си имаш държава, можеш да си произвеждаш всякакви данни и твоите кадри могат да водят за носа министрите", написа в социалната мрежа "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод информацията за полетите на Делян Пеевски. 

 

Трябва временна комисия

Мирчев посочи, че именно това водене на носа е причината от "Демократична България" да поискат временна комисия в парламента, която да установи всичко за полетите и доходите на Пеевски, докато е санкциониран по „Магнитски“.

"В рамките на няколко заседания една такава комисия щеше да установи и да сравни всички нужни факти, като бъдат извикани отговорните лица в съответните институции, прегледани различните източници на данни, осигурен достъп до необходимите регистри и т.н. Такава комисия щеше да гарантира и търсене на отговорност на доскорошните ятаци на Пеевски и Борисов в институциите, които иначе тихо се прегрупират при новата власт, за което вече има немалко примери",смята още Мирчев. ОЩЕ: ДПС алармират: Срещу Пеевски е ползвана международна система за разследване на тероризъм (ВИДЕО)

Той обърна внимани, че преди месеци от "Демократична България" са поискали проверка за полетите и пасажерите и подадали са сигнали, които са били смачкани от прокуратурата.

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"Така се случва всеки път с нашите сигнали срещу Пеевски. Затова поискахме комисията и тази седмица пак настоявахме за нея, но правилникът на парламента вече беше променен от „Прогресивна България“ и създаването на такива комисии стана крайно затруднено.

Така или иначе, ние ще направим необходимото истината за летящия будоар на Пеевски да излезе. Така и последният, който се е съмнявал, че Пеевски си има държава, ще го разбере", добави още Мирчев. ОЩЕ: Демерджиев с изненада за Пеевски: Към момента санкциите по "Магнитски" се прилагат в България

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Полети Делян Пеевски Демократична България Ивайло Мирчев 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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