Неузнаваема Гана отстъпи пред силна Колумбия и оформи осминафиналистите на Мондиал 2026

Колумбия е последният осминафиналист на Световното първенство, след като победи Гана с 1:0 в Канзас Сити. Единственият гол в мача отбеляза Йон Ариас в 14-ата минута, а африканският тим завърши срещата без точен удар към вратата на Камило Варгас. В следващия кръг "лос кафетерос" ще се изправят срещу Швейцария, който надви друг африкански отбор - Алжир, с 2:0.

Южноамериканците спечелиха група К след победи срещу Узбекистан и ДР Конго и равенство с Португалия, докато африканците останаха трети в група L. Гана започна с успех срещу Панама, след което завърши наравно с Англия и загуби от Хърватия.

Развоят на мача

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Още преди да е изтекла първата минута Томас Партей отправи опасен удар от дистанция, преминал покрай десния страничен стълб.

В 8-ата минута Нестор Лоренсо трябваше да извърши принудителна промяна, след като Йон Кордоба получи травма. Той бе заменен от Луис Суарес.

Пет минути по-късно и африканците направиха смяна заради контузия. Алиду Сейду влезе на мястото на Марвин Сеная.

Колумбия поведе в резултата в 14-ата минута. Луис Суарес се пребори за топката и центрира от десния фланг, а Йон Ариас бе забравен в наказателнното поле и вкара за 1:0.

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⏱️ Full-time in Kansas. Our #FIFAWorldCup campaign comes to an end in the Round of 32.



🇨🇴 Colombia 1️⃣-0️⃣ Ghana 🇬🇭#BlackStars pic.twitter.com/dz9O3rQug0 — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) July 4, 2026

Лорънс Зиги отрази изпълнение на Луис Диас в 20-ата минута, а малко след това последва и първата пауза за хидратация.

Шест минути преди края на първата част топката се озова в Диас в наказателното поле след рикошет. Крилото на Байерн Мюнхен стреля неточно.

В 40-ата минута Иняки Уилямс пробва късмета си от дистанция, но изпълнението му премина високо над напречната греда.

Две минути по-късно Джеферсон Лерма центрира остро от десния фланг. Суарес отправи неточен удар с глава.

В първата минута на продължението "лос кафетерос" бяха близо до второ попадение. Зиги обаче блесна с блестящо спасяване при опита с глава на Йохан Мохика.

Колумбийците извършиха една промяна на полувремето, като Хамес Родригес бе заменен от Ричард Риос.

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В 55-ата минута Густаво Пуерта отправи опасен удар, който Зиги спаси. Две минути след това попадение на Диас не бе признато заради засада.

Южноамериканците организираха опасна контраатака в 58-ата минута. Диас остана очи в очи със Зиги, но стражът на Гана отново бе на точното място.

Ганайците продължаваха да не тестват рефлекса на Камило Варгас в минутите преди втората пауза за хидратация.

𝙉𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙢𝙖𝙜𝙞𝙖 𝙚𝙨 𝙚𝙡 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙨𝙢𝙤 𝙢𝙖́𝙜𝙞𝙘𝙤, 𝙡𝙡𝙚𝙣𝙤 𝙙𝙚 𝙊𝙍𝙂𝙐𝙇𝙇𝙊 𝘾𝙊𝙇𝙊𝙈𝘽𝙄𝘼𝙉𝙊 💫#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/ttgqZ2dwI4 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 4, 2026

В 81-ата минута Давинсон Санчес се извиси и стреля с глава, но право във вратаря на Гана.

Седем минути преди края Хуан Кинтеро напредна и отправи удар от дистанция, който премина на сантиметри от левия страничен стълб.

До края на мача "лос кафетерос" владееха топката и така не позволиха да се стигне до опасности пред вратата на Варгас.

Състави

КОЛУМБИЯ: 12. Камило Варгас - 2. Даниел Муньос, 23. Давинсон Санчес, 3. Йон Лукуми, 17. Йохан Мохика - 11. Йон Ариас (73' - 20. Хуан Кинтеро), 18. Джеферсон Лерма, 14. Густаво Пуерта - 10. Хамес Родригес (К) (46' - 6. Ричард Риос), 9. Йон Кордоба (8' - 25. Луис Суарес), 7. Луис Диас (90' - 21. Хаминтон Кампас)

Резерви: 1. Давид Оспина, 24. Алваро Монтеро, 4. Сантиаго Ариас, 13. Йери Мина, 18. Вилер Дита, 5. Кевин Кастано, 6. Ричард Риос, 8. Хорхе Караскал, 15. Хуан Портийя, 20. Хуан Кинтеро, 19. Кучо Ернандес, 21. Хаминтон Кампас, 25. Луис Суарес, 26. Андрес Гомес, 22. Дейвер Машадо