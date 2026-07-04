Прогресивни разходи: Над 4,5 милиона евро са похарчили формациите за предизборната кампания (СНИМКИ)

Над 1 милион евро е сумарният разход за предизборната кампания на "Прогресивна България", а над 80% от тях са от дарения, показват обобщените данни в анализа на Институтът за развитие на публичната среда (ИРПС), който екипът извършва след всяка изборна надпревара. "Източниците на финансиране показват доколко политическите сили разчитат на собствен ресурс, държавни средства, дарители или на кандидатите в своите листи. За по-малките участници виждаме и каква е ролята на медийните пакети като инструмент за публично финансиране", отбелязват от ИРПС.

В текста са представени приходите, отчетени от партиите и коалициите след изборите за 52-рото Народно събрание на 19 април 2026 г. В нея са обобщени и данните от финансовите отчети, публикувани в публичния регистър на Сметната палата.

Какви са правилата за приходите в кампаниите?

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Партиите финансират кампаниите си със собствени средства, а коалициите – със средства на участващите в тях партии. И двата вида формации могат да използват и средства от кандидатите, както и дарения от физически лица, които се декларират в 7-дневен срок.

Формациите без държавна субсидия могат да използват медиен пакет в размер до 20 451.68 евро. Тази мярка има за цел да даде възможност на идеите на нови и по-малки политически субекти да достигнат до повече избиратели и по този начин да се конкурират с т. нар. традиционни партии.

Според информацията, обявена от Сметната палата, 14-те политически партии и 10-те коалиции, които участваха на изборите през април, са подали в срок своите документи. Отчетите показват, че приходите им са в размер общо на 4 561 852 евро.

Приходите на партиите

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Общо 14 политически партии са отчели приходи за финансиране на предизборната си кампания. Събраните от тях средства възлизат на 1 608 951 евро, което представлява близо 35% от всички отчетени приходи на участниците в изборите.

В категорията “собствени средства на партиите” са включени 67 916 евро приходи от държавна субсидия и 57 703 евро членски внос.

Най-голям финансов ресурс сред партиите отчита Възраждане – 603 000 евро, като практически почти цялата сума е формирана от държавната субсидия (600 000 евро), допълнена с дарения от физически лица в размер на 3 000 евро.

На второ място се нарежда Движението за права и свободи (ДПС) с отчетени 429 746 евро. За разлика от останалите партии с по-големи бюджети, при ДПС финансирането се основава на комбинация от дарения от физически лица (200 000 евро), средства на кандидатите (100 350 евро) и членски внос (129 396 евро). ДПС не е използвала държавна субсидия за кампанията си.

Следват Има такъв народ със 161 919 евро, МЕЧ със 135 987 евро и Величие със 125 618 евро. ИТН и МЕЧ са финансирали кампаниите си изцяло със средства от държавната субсидия.

При останалите девет партии финансовият ресурс е значително по-ограничен и в повечето случаи не надхвърля 25 хил. евро. За седем от тях – Глас народен, Съпротива, Партия на зелените, Нация, България може, Движение на непартийните кандидати и Национално движение непокорна България – единственият или основен източник на финансиране са предоставените медийни пакети, които формират между 84% и 100% от отчетените приходи.

Тези данни ясно очертават два различни модела на финансиране. Докато партиите, получаващи държавна субсидия, разчитат предимно на този публичен ресурс, по-малките участници изграждат кампаниите си почти изцяло около възможността за финансиране чрез медийните пакети, отбелязват от ИРПС.

Единственото съществено изключение сред големите партии е ДПС, чиято кампания се финансира основно чрез дарения и членски внос, което е рязка промяна в практиката на Движението. До 2024 г. то разчиташе почти изцяло на субсидия. След разрива в партията, предизвикан от разделението между бившия почетен председател Ахмед Доган и вече настоящия председател Делян Пеевски, ДПС сменя начина си на финансиране на кампаниите. Припомняме, че през есента на 2024 г. остана неясен въпросът коя фракция има достъп до субсидията на партията, като дори се появиха твърдения в медиите, че за определен период от време тя не е била изплащана.

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Приходите на коалициите

Общо 10 коалиции са отчели приходи в кампаниите си. Събраните от тях средства възлизат на 2 952 901 евро, което представлява около 65% от всички отчетени приходи на участниците в изборите.

В най-голяма степен финансирането на коалициите идва от собствените средства на партиите – 1 544 659 евро (или 52 %). Отчетните форми обаче не предоставят подробна информация какви са източниците на този тип приход – дали става въпрос за средства от субсидия, от членски внос, от стопанска дейност или от банкови заеми, например.

Най-голям финансов ресурс сред коалициите отчита Прогресивна България – 1 068 904 евро, или близо 36% от всички приходи на коалициите. Кампанията е финансирана основно с дарения – 888 336 евро и средства на кандидатите – 160 968 евро. Така, даренията формират 83% от всички приходи в кампанията на коалицията.

На второ място се нареждат от Продължаваме Промяната-Демократична България със 702 355 евро, като основен дял от сумата (621 537 евро) е осигурена чрез собствени средства на партиите в коалицията. Даренията, които са отчели, са в размер на 5 957 евро, което е значително по-малко в сравнение с предишните избори през октомври 2024 г.

Следват ГЕРБ-СДС с 566 891 евро, БСП-Обединена левица – с 266 123 евро и Алианс за права и свободи със 107 973 евро.

За пореден път “непаричните средства” на партиите в коалициите имат съществен принос по отношение на приходите. За ГЕРБ-СДС те са 332 069 евро или 59% от приходите, а при ПП-ДБ – 287 860 евро или 41% от приходите за кампанията. Това са средства, с които партиите сами заплащат медийни публикации, билборд реклама, наем на оборудване и т. н., чието използване след това “даряват” на съответната коалиция. Така те предпочитат да осигуряват услуги и материали в кампанията за собствените си кандидати в листите, вместо да предоставят парични средства за общи коалиционни предизборни мероприятия.