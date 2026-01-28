Любопитно:

Кабинетът в оставка отпусна милиони евро на съдебната власт

28 януари 2026, 16:54 часа 166 прочитания 0 коментара
Кабинетът в оставка отпусна милиони евро на съдебната власт

Министерският съвет одобри финансиране на съдебната власт за 2026 г. за целите на обезпечаване на дейността на Върховния административен съд в размер на 2 098 877 евро. Това се случи по време на правителственото заседание в сряда на министрите в оставка.

Още: Въпрос към всички министри: Как и защо България влезе в Съвета за мир?

Решението се прие в изпълнение разпоредбата на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, обн., ДВ, бр. 74 от 2025 г., според която до 1 януари 2026 г. Висшият съдебен съвет следва да обезпечи дейността на Върховния административен съд с цел да не бъде допуснато забавяне при разглеждането на делата, подсъдни на Върховния административен съд, предвид измененията на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 74 от 2025 г.), както и прекомерна натовареност на съдиите в този съд.

Още: Край на ерата "Чолаков": Ясно е кой поема ВАС до избор на нов председател

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
съдебна власт върховен административен съд кабинетът Желязков
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес