Кабинетът в оставка отпусна милиони евро на съдебната власт

Министерският съвет одобри финансиране на съдебната власт за 2026 г. за целите на обезпечаване на дейността на Върховния административен съд в размер на 2 098 877 евро. Това се случи по време на правителственото заседание в сряда на министрите в оставка.

Решението се прие в изпълнение разпоредбата на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, обн., ДВ, бр. 74 от 2025 г., според която до 1 януари 2026 г. Висшият съдебен съвет следва да обезпечи дейността на Върховния административен съд с цел да не бъде допуснато забавяне при разглеждането на делата, подсъдни на Върховния административен съд, предвид измененията на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 74 от 2025 г.), както и прекомерна натовареност на съдиите в този съд.

