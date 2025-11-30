Кой се качи на главата на Борисов и какви хватки прилага Пеевски: Атанасов обяви следващите стъпки

Лидерът на "Демократи за силна България" и народен предствител от ПП-ДБ Атанас Атанасов заяви, че ако властта продължава с арогантното си поведение, ще изкара още повече хора на площада на протест. Тогава ще се постави въпросът за властта, предупреди в интервю пред БНР Атанасов. Ако действията на управляващите удовлетворят площада, може енергията да утихне, добави той.

Кой се качи на главата на Борисов?

"Първоначалният ход на Бойко Борисов беше правилен - да оттегли бюджета, след това не знам кой му се качи на главата. Срокът между първо и второ четене изтече. Единственият начин е да започне процедурата отначало. За пореден път управляващите смятат да нарушат Правилника на работа на НС, а става въпрос за основния закон на държавата. Такава арогантност не съм виждал. Може ли за законопроект от 350 страници да намалиш срока на най- малкия – 3 дни. Изключителна арогантност!", оцени Атанасов.

Според него дори властта да преработи бюджета, няма да успее да го направи, както трябва. Ще видим какви хватки ще приложат. Това е инициатива на Делян Добрев или Делян Пеевски, ще видим, коментира лидерът на ДСБ.

Той е категоричен, че ако управляващите искат да чуят опозицията, "сядаме на масата на преговори в НС, а не през площадите да си разказваме".

Според Атанасов управляващите не зачитат опозицията и не искат да я чуят. Като не искат, изкараха опозицията на улицата. Тези млади хора на протеста искат да видят европейска България, а не путинова Русия, допълни още той.

Атанас Атанасов коментира, че на протеста опозицията е била единна и заедно, но само по отношението на бюджета. "Но имаме разделителни линии по геополитиката и международната политика. Аз не съм привърженик на Отечествения фронт", каза Атанас Атанасов.

ПП-ДБ на финалната права за президент

Той съобщи, че коалицията ПП-ДБ е на финалната права да подпише споразумение с Форум за демократично действие за издигане на обща кандидатура за президент.

И коментира предложението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за обща кандидатура срещу Румен Радев: "Ако ГЕРБ са заинтересовани от това, България да има прозападен президент, евроатлантик, който ще се противопостави на руските интереси в България, нека подкрепят нашата инициатива. Няма да коментирам това, което Борисов, разсъждавайки рационално му се иска, да има президент излъчен от ГЕРБ. На този етап ние от демократичната общност сме на финалната права за парафиране на споразумение за издигане на обща кандидатура на президент от коалицията ПП-ДБ заедно с тази неформална група Форум за демократично действие. Това ще бъде нашето поведение", каза Атанасов.

И препоръча на управляващите незабавно да спрат всички процедури за смяна на шефовете на спецслужбите, "особено на ДАНС, защото това е опит на управляващите да узурпират службите".

