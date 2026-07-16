Кабинетът "Радев":

"Политическа шизофрения": Денков атакува Радев за Украйна

16 юли 2026, 7:56 часа 1828 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Политическа шизофрения": Денков атакува Радев за Украйна

"Виждаме политическа шизофрения в правителството на "Прогресивна България" - премиерът Румен Радев казва, че не иска да участва в "Коалицията на желаещите", а външният министър Велислава Петрова-Чамова подписва декларация за подсилване на Украйна чрез "Коалицията на желаещите". България изглежда разкрачена между два свята". Това заяви бившият министър-председател, а сега народен представител от "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред БНТ. 

Оставка

Снимка: Румен Радев, Getty images

"Или премиерът да обясни какво се е случило, или да си уволни външния министър, ако е подписала декларацията за подкрепа на Украйна през "Коалицията на желаещите", въпреки позицията на министър-председателя, че не желае да бъде част от коалицията", подчерта Денков.

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Според него начинът да се установи мир е Русия да престане с атаките спрямо Украйна. Всичко това може да стане като се подкрепи украинската държава и финансово, и военно, и логистично, отбеляза бившият министър-председател. 

Николай Денков бе категоричен, че България не е партньор на общоевропейските партньори през призмата на премиера Румен Радев. "Не може да работиш срещу общоевропейските усилия и когато ти трябва подкрепа, да я получиш", критикува бившият премиер настоящата изпълнителна власт.

Според Денков политическата шизофрения на Румен Радев се проявява доста често - освен позицията на министър-председателя за "Коалицията на желаещите", бе прехвърлена и редица военна помощ на Украйна с муниции и БТР-и.

По вътрешнополитическите теми, Денков разкритикува и приемането на Бюджет 2026. Той не спести критиките си, че управляващите не се съгласиха да увеличат майчинските за втората година - от 50 на 100%. 

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В заключение Денков каза още, че не са започнали разговорите за новия ВСС, като изрази надежда управляващите да не влязат така, както са влезли при изготвянето на Бюджет 2026. 

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Румен Радев николай денков Продължаваме промяната коалиция на желаещите Прогресивна България 52 Народно събрание
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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