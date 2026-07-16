Денков: Няма такава държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави обратното

Заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков определи действията на правителството на Румен Радев по отношение на "Коалицията за желаещите" като "политическа шизофрения". Той отчете, че на 14 юли премиерът е изненадал Европа, че се оттегляме от предварително поетия ангажимент за участие в "Коалицията на желаещите", а същевременно вчера външният ни министър подписа декларация, в която България показва, че ще положи усилия тази коалиция да бъде подкрепена и да бъде усилено нейното действие. Още: В Париж, но с поглед към Москва: Когато нямаш куража да си предател докрай

"Премиерът Радев обича кадрите на ИТН, назначава ги в неговия кабинет, нека да припомня първия девиз, с който дойде ИТН - няма такава държава. Няма такава държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави точно обратното", добави Денков.

Денков даде още примери за политическа шизофрения

Денков обаче смята, че има и други примери за политическа шизофрения.

"От една страна правителството беше избрано с декларацията, че ще се грижи за социалните проблеми на хората. Това, което видяхме в бюджета е точно обратното. Всичко, което е свързано със социалната подкрепа на хората, е замразено - увеличават се социалните разходи. Беше избрано с декларацията, че ще има повече прозрачност", добави още той. ОЩЕ: Противоречие часове след думите на Радев: България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна