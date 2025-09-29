Караджов: Има уволнени за поискания подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс

Уволнени са служители от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. Това съобщи за БТА вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в отговор на запитване във връзка с медийни публикации за уволнени служители. По-рано от Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изпратиха отворено писмо до министър Караджов, в което алармират за случай на корупция в ИААА.

Корумпирани служители

"Двамата инспектори са дългогодишни служители, работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени. "Автомобилна администрация" оказа пълно съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София", посочва Караджов.

Министърът на транспорта и съобщенията обасни, че остава ангажиран с каузата да "изчисти системата от наследените корупционни практики". "И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи“, каза той.

Припомняме, че Роби Уилямс пя пред повече от 40 000 души на Националния стадион "Васил Левски" в неделя вечерта. "България, вие ми дадохте всичко. Енергията ви, любовта ви, вниманието ви – всичко това се превръща в магия. Това е причината да продължавам да пея, да танцувам и да се боря с моите тревоги и страхове", каза британската звезда.

