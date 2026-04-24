Новата реалност в България: Половината Gen Z-та не работят

Половината от най-младите българи на пазара на труда - поколението Z, са безработни.

Според официални данни на Евростат за 2025 г. всеки втори млад българин до 29 години не работи.

България е в дъното на класацията по този показател на европейско ниво. Официалната статистика за Стария континент сочи, че най-много работещи младежи до 29-годишна възраст има в Нидерландия, Малта и Германия. На обратния полюс - с най-ниска младежка заетост е Италия, следвана от Румъния и България.

Българската младежка заетост е третата най-ниска в ЕС през 2025 г. с 52,7%. Заетостта в Италия е 47,6%, а в Румъния - 52,0%. Нидерландия (84,0%) и Малта (82,1%) са имали най-високи нива на заетост сред хората на възраст 20-29 години, следвани от Германия (77,0%).

Източник: БГНЕС

Не искат да работят евтино и избягват обикновените професии

Данни на агенцията по заетостта у нас сочат, че средногодишният брой на официално регистрирани безработни младежи до 29-годишна възраст е 17 663 души, което е почти 12% от всички безработни. През първото тримесечие на тази година броят им се е увеличил и вече е 17 938.

Мария Стоева, експерт по "Човешки ресурси", уточнява, че Gеn Z поколението иска да работи, но по свои правила.

"Не иска да работи евтино, без гъвкавост, без да му се даде смисъл, отказва да работи и обикновени професии, които изискват много елементарни и повтарящи се действия”, споделя експертът пред Нова тв.

Евростат пък коментира, че тъй като технологиите променят работните места с безпрецедентна скорост, някои млади хора намират свои собствени начини да изкарват прехраната си, обръщайки се към самостоятелна заетост в сферата на креативността и иновациите.