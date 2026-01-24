Кое му е новото на Радев: Атанасов обяви ще има ли коалиция с президента след изборите

Кое му е новото лице на Румен Радев? 10 години в политиката и през цялото време играеше ролята на опозицията. Явно се е готвил за участие в политиката. На базата на цялата биография на Радев досега няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с него, заяви лидерът на "Демократи за силна България" и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов пред БНТ. Още: Официално: Румен Радев вече не е президент на България

Ще има ли "генералски гамбит" след изборите?

Снимка: БГНЕС

Още: "Не могат да спрат вълната, защото сме много"

"Ние сме тежки опоненти с него особено по външнополитическа линия", коментира Атанасов. И запита дали държавният глава е канен на посещение във Франция, Германия, Великобритания и Италия?

Атанас Атанасов заяви, че ПП-ДБ ще се бори да бъде първа политическа сила на изборите. Той не изключва Бойко Борисов и Румен Радев да направят "генералски гамбит" след предсрочните парламентарни избори.

Атанасов е на мнение, че досегашните управляващи ще се прегрупират. "Има голям разрив в коалицията между досегашните партньори за промените в Изборния кодекс и машините тип сканиращи устройства", по думите на лидера на ДСБ.

Той призова журналистите да питат Румен Радев вече като политик дали е трябвало например да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп за Съвета за мир.

Още: След като КС освободи Радев: Първата дама с изненадващо послание